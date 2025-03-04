كندا والصين تنتقمان من ترامب بقرارات “المعاملة بالمثل”

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فرضت الصين وكندا، رسومًا جمركية على بضائع الولايات المتحدة الأمريكية، كنوع من المعاملة بالمثل، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الدولتين إلى جانب المكسيك.

وفرضت أمريكا رسومًا جمركية على بضائع كندا والمكسيك بنسبة 25%، وفرضت على بضائع الصين 20%، ويعتبر رد الصين وكندا بداية رسمية لحرب تجارية يبدو أنها ستكون طويلة، وفقًا للخبراء.

حرب تجارية تبدأ وقد يطول أمدها

وكشفت الصين عن أنها ستعاقب أمريكا بفرض رسوم جمركية على وارداتها الزراعية، بينما فرضت كندا على بلاد العم سام رسومًا جمركية بنسبة 15%، استهدفت بضائع “الدجاج والذرة والقمح والقطن”، بينما فرضت 10% على فول الصويا والذرة الرفيعة ولحوم البقر والفواكه والألبان والخضروات.

وهددت الحكومة الكندية بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع أمريكية أخرى، بما تصل قيمته إلى 86.2 مليار دولار، في حال استمر تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي لأكثر من 20 يومًا.

وقال رئيس الوزراء الكندي، إن ما تفعله أمريكا يضر بعلاقات تجارية ناجحة منذ سنوات طويلة بين البلدين، وتخالف اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين المكسيك وأمريكا.

في المقابل، ذكرت وزارة الاقتصاد في المكسيك، أن الرئاسة ستعلن عن ردها على إجراءات ترامب قريبًا جدًا.

وظهرت تأثيرات الحرب التجارية سريعًا؛ إذ حدث انخفاض كبير في السوق الآسيوية، أعقب انخفاضًا مشابهًا في سوق الولايات المتحدة الأمريكية. وتأثرت العملتين الكندية والمكسيكية؛ إذ هبط سعر الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، إلى أقل مستوى.

في القارة العجوز، هبط مؤشر Financial Times Stock Exchange 100 بما مقداره 57 نقطة، في بداية التداول، بعد يوم من ارتفاعه بأكثر من 8 آلاف و900 نقطة للمرة الأولى.

ويرى الرئيس الأمريكي أن قراراته ستجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق على بقية دول العالم، وستفرض على الجميع تقديم تنازلات. وفي المقابل يحذر الجميع ترامب من أن سياساته تلك ستقود العالم إلى حرب تجارية ستؤثر على الجميع.