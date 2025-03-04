غوط الشعال.. ضبط 3 أشخاص أثناء تعبئة كميات كبيرة من الوقود

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غوط الشعال.. ضبط أشخاص أثناء تعبئة الوقود في جالونات بكميات كبيرة

ضبط 52 جالون وقود في غوط الشعال

ضبط 3 سيارات محملة بالوقود في جالونات

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط أشخاص أثناء تعبئة الوقود في جالونات بكميات كبيرة في غوط الشعال.

ضبط أشخاص أثناء تعبئة الوقود في جالونات بكميات كبيرة

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن مركز شرطة غوط الشعال تلقى بلاغًا من إحدى محطات الوقود الواقعة بدائرة اختصاص المركز حول قيام مجموعة أشخاص بتعبئة الوقود في جالونات بكميات غير اعتيادية.

غوط الشعال.. ضبط أشخاص أثناء تعبئة الوقود في جالونات بكميات كبيرة

على الفور، تحرك أعضاء التحري التابعون للمركز إلى الموقع، حيث تم ضبط ثلاثة أشخاص.

ضبط 3 سيارات محملة بالوقود في جالونات

وأضافت المديرية: “بفحص المركبات المستخدمة، تبيّن أن السيارة الأولى كانت تحتوي على عشرين جالونًا من الوقود، بينما ضُبط في الثانية خمسة عشر جالونًا، أما السيارة الثالثة، التي لا تحمل لوحات معدنية، فكان بداخلها سبعة عشر جالونًا.

إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرزت المبرزات التي بلغت 52 جالونًا من البنزين، وثم إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة.

ضبط مصنع لإنتاج الكحول في منطقة السراج

وفى وقت سابق، أعلنت المديرية، أن وحدة التحري التابعة لمركز شرطة السراج الجنوبي تمكنت من ضبط خمسة أشخاص من الجنسية الأفريقية بسبب تورطهم في إنتاج وبيع الكحول داخل منزل بمنطقة السراج.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات عن الواقعة ، حيث تم تكليف اعضاء التحري بمتابعة الأمر والتأكد من صحة المعلومات. وبعد جمع الأدلة، تمت مداهمة الموقع، مما أسفر عن ضبط المتهمين في حالة سكر ، إضافة إلى ضبط كميات من الكحول المصنع محليًا، وأدوات تستخدم في التصنيع، شملت إسطوانة غاز، أواني طهي، طناجر كبيرة تحتوي على سائل مشبوه، وإناء بلاستيكي (بانيو) يحوي قنينات معبأة بالمادة ذاتها.

تمت إحالة المتهمين الى النيابة العامة من حيث الاختصاص.