“عيلتنا أقوى”.. بين الترفيه والتعجرف.. جدل حول أسلوب الشيف رضا

“متكبر ومتسلط”.. جمهور غاضب من أسلوب الشيف في البرنامج

هل الحزم ضرورة أم تجبر؟ آراء متباينة حول شخصية الشيف رضا.

بين الانفعال والاحترافية.. هل تجاوز الشيف رضا الحدود؟

“برنامج تافه أم تجربة فريدة؟” الجمهور الليبي ينقسم حول “عيلتنا أقوى”

تحليل الجمهور حول أسلوب الشيف رضا في “عيلتنا أقوى”

مع حلول رمضان 2025، عاد برنامج “عيلتنا أقوى” ليشعل الساحة الإعلامية الليبية، لكن هذه المرة، لم يكن الجدل حول التحديات العائلية الممتعة أو الجوائز المغرية، بل حول “الشيف رضا” وأسلوبه الصارم الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات بين الجمهور. فهل هو بالفعل طاهٍ محترف بأسلوب حازم؟ أم متعجرف يفتقر إلى اللباقة؟

بين الاحترافية والتسلط.. أين يقع الشيف رضا؟

بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته “أخبار ليبيا 24”، فإنه بمجرد بث الحلقات الأولى، انطلقت التعليقات الغاضبة، حيث رأى البعض أن الشيف رضا يفتقد إلى الأسلوب اللائق في التعامل مع المتسابقين. فوصفه “الفهد البرعصي” بأنه “متطرف في نصائحه، متعجرف في حديثه، لا أسلوب ولا منطق”، بينما أضاف “فوزي علي” أن “متكبر وغير محترم”.

لم يكن هذا الرأي فرديًا، فقد تساءل “فتحي جموم”: “من أي جامعة تخرج؟” في إشارة إلى ضعف خبرته الأكاديمية، بينما ذهب “مصطفى عيسى” إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن البرنامج ككل “ليس من قيم الفرد الليبي”، منتقدًا أسلوب الإدارة والمشاركين أيضًا.

“لا أحد أجبرهم على المشاركة”

في المقابل، رأى البعض أن الشيف لم يجبر أحدًا على دخول البرنامج، وبالتالي، لا يجب لومه على أسلوبه. “جنة الريحان” علّقت بسخرية: “أصلاً الشيف مقلهمش تعالوا البرنامج، هم ميعرفوش يطبخوا خليهم ياكلوا على روسهم”. أما “Smith Essam”، فكان له رأي مختلف حيث دافع عن الشيف، قائلاً: “إنسان جدي، ولا بد من الحزم والجدية، وهو جزء من ضبط المتنافسين”.

أما “زهرة الزنبق”، فحاولت طرح رؤية متوازنة، قائلة: “البرنامج جميل، لكن الشيف يحتاج لتخفيف انفعاله.. ويا ريت يكون هناك احترام متبادل بين الجميع، لأن الجمهور ليس فقط من ليبيا بل من دول أخرى أيضًا”.

انقسام حاد حول أسلوب الشيف رضا في “عيلتنا أقوى” بين من يراه صارمًا واحترافيًا، ومن يصفه بالمتكبر والمتعجرف! فهل البرنامج إضافة أم إساءة للعائلات الليبية؟

إهانة العائلات أم ضبط التحديات؟

أكثر ما أثار الجدل هو أن بعض المشاهدين شعروا أن البرنامج لا يليق بالعائلات الليبية، وأن الشيف يتجاوز حدوده مع النساء. “محمود احفاف” رأى أن المشكلة “ليست في الشيف، بل في الناس الذين يسمحون لأنفسهم بالمشاركة”، بينما هاجم “شريف ميلاد” طريقة حديثه، معلقًا: “مش قادر يحكم في اللي عنده فاش غله في البنات”.

بعض التعليقات جاءت ساخرة بشدة، مثل تعليق “Dalla Queen”: “أسلوبه زي حليقته، وصدق روحه”، أما “Наджиб Алхаж”، فكتب بسخرية: “لا أسلوب ولا منطق، مفروض ينظف المطبخ بعد ما ينهي الطباخ من عمله”.

هل فقد البرنامج قيمته؟

من جهة أخرى، هناك من يرى أن البرنامج انحدر إلى مستوى “التفاهة والإهانة”، حيث قال “حمد ال كاباونس”: “البرنامج غلط وكله مبني على التفاهة وقلة الاحترام”، بينما أضاف “Dow Sase Kear”: “شد بيتك خير لك من برنامج تافه ومخالطة النساء”، معترضًا على طبيعة التفاعل داخل البرنامج.

حب وكراهية في آن واحد

ما بين الدفاع عن الشيف وانتقاده، يمكن القول إن الجمهور الليبي منقسم بشدة حول شخصية الشيف رضا وأسلوبه، لكنه بلا شك تمكن من جذب الاهتمام والإثارة، وهو ما يحقق للبرنامج المزيد من المشاهدات. فهل سيستجيب المنتجون لهذه الانتقادات؟ أم أن الجدل سيستمر ليضيف المزيد من الإثارة لهذا البرنامج العائلي؟