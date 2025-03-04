حوض سرت أبرز مشروعات الاستكشاف المبشرة وفقًا لغرفة الطاقة الأفريقية

كشفت غرفة الطاقة الأفريقية، وهي مؤسسة عالمية يقع مقرها في جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا، عن أن حوض سرت يعد أبرز المناطق الواعدة فيما يخص البحث عن النفط بالقارة الأفريقية كلها، خلال عام 2025.

وأوضحت غرفة الطاقة الأفريقية، أنه من الضروري الاهتمام بالبحث عن المحروقات في أفريقيا، وهناك أماكن مبشرة في ليبيا وأنجولا ونيجيريا، مؤكدة أن الاستكشافات الجديدة قادرة على تغيير مستقبل القارة السمراء للأفضل.

ولفتت إلى أن أنظار العالم متجهة حاليًا صوب حملة استكشافية تقودها شركة “إيني” الإيطالية، في سرت، ومن المنتظر أن يبدأ الحفر خلال العام الجاري، وسيستهدف الحفر أعماق المنطقة C بحقل بحر السلام، إلى جانب أماكن أخرى بحرية وبرية، وتعتقد “إيني” أنها قادرة على بدء الإنتاج من الحقول الجديدة خلال فترة قصيرة.

النفط والغاز شريان الحياة للحضارة

“إن النفط والغاز يعتبران شريان الحياة للحضارة الإنسانية”.. هكذا علق الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، إن جيه أيوك، على المستجدات، مؤكدًا أن البشر في حاجة مستمرة للاستكشاف والبحث العلمي.

وأوضح “أيوك” أن غرفة الطاقة الأفريقية ستستمر في التعاون مع الحكومات وشركات النفط لكي تجذب المزيد من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية، بهدف تحقيق التنمية، مشددًا على ضرورة تقليل البيروقراطية وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تعاون مشترك بين “بي بي” و”إيني” الإيطالية، في أنجولا، بهدف حفر آبار بحرية خلال العام الجاري، مع تركيز الجهود على “حوضيّ الكونغو السفلى وكوانزا”. وتأتي تلك الجهود في إطار خطط هدفها تأمين المزيد من الاستثمارات والحفاظ على الإنتاج من خلال تحديد احتياطيات جديدة وتوسيع أفق إنتاج أنجولا.

كما تشمل أنشطة الحفر بالمياه العميقة، التي تتولى تنفيذها شركة “أفريقيا أويل” في الدولة النيجيرية، جهودًا لها علاقة بحقليّ “أكبو وإيجينا”.. لكن الأكثر إثارة بالنسبة للغرفة هو مشروعات الحفر في ليبيا.