جدل حول “إنجاز وهمي” لديوان المحاسبة.. حقيقة توفير الملياري دينار

700 عقد قيد المراجعة.. ولكن كم مشروع تمت متابعته بالفعل؟

ممارسة الأسعار.. رقابة مالية أم تدخل غير قانوني؟

تشطيبات الديوان الجديد.. أين كانت معايير التوفير والمحاسبة؟

هل تضليل الرأي العام أصبح سياسة رسمية؟

في زحام الأرقام والتقارير، وفي ساحة الحسابات التي يفترض أن تكون معياراً للشفافية، أطلّ علينا خبرٌ رسمي مُبشّر: ديوان المحاسبة وفّر مبلغًا ضخمًا، قدره مليارا دينار ليبي، من خلال المراجعة المسبقة لـ700 عقد حكومي. للوهلة الأولى، يبدو الخبر إنجازًا يُحتفى به، لكنه سرعان ما قوبل برفضٍ قاطع من وكيل ديوان المحاسبة نفسه، الذي خرج عن صمته ليصف هذا الإنجاز بأنه مجرد “وهم محاسبي” وخداع للرأي العام، بل وممارسة تتجاوز صلاحيات الديوان ذاته.

بداية العاصفة.. التشكيك في الإنجاز

لم يكن بيان الوكيل مجرد ملاحظة جانبية أو انتقاد عابر، بل كان تصريحًا صادماً، ينسف الرواية الرسمية من أساسها. فوفقًا لما جاء في مراسلته إلى رئيس الديوان، لم يتم إشراكه أو استشارته في صياغة الخبر المنشور، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى مصداقية المعلومات التي وردت فيه.

وكيل ديوان المحاسبة يرفض خبر توفير ملياري دينار، ويصفه بالمضلل، مؤكداً أن الممارسة تمت بأسلوب غير قانوني ومبني على تقديرات غير دقيقة.

لكنّ الأمر لا يتوقف عند حدود الغضب الإداري أو الخلاف البيروقراطي، بل يتعداه إلى قضية تمس صميم الدور الرقابي للديوان. فالوكيل يؤكد أن الوفر المالي الذي تم الإعلان عنه لم يكن نتيجة رقابة مالية صارمة أو مراجعة دقيقة للعقود، بل جاء بالأساس نتيجة ممارسة الشركات المتعاقد معها وإجبارها على تخفيض الأسعار، وهو ما وصفه بأنه “كارثة قانونية ومهنية”.

الرقابة أم المساومة؟ جدلية الدور المؤسسي

ديوان المحاسبة، وفقًا للقانون، يمارس اختصاصه في الرقابة المسبقة على العقود الحكومية، وينتهي دوره عند إصدار أحد ثلاثة قرارات: الموافقة، التحفظ، أو الرفض. لكن عندما يتخطى دوره ويبدأ في التفاوض مع الشركات على الأسعار، فإنه يتحول من جهة رقابية إلى طرف مساوم في العملية التعاقدية، وهو الأمر الذي أثار استغراب الوكيل.

فالمسألة ليست مجرد وفورات مالية، بل تتعلق بالآلية التي تم بها تحقيقها. فلو كان هناك تضخم في الأسعار، فإن الإجراء السليم من الناحية القانونية والمهنية هو رفض المصادقة على العقود وطلب إعادة الطرح وفق مناقصات شفافة، لا أن يتحول الديوان إلى مفاوض على الأسعار، مما يخلق واقعًا خطيرًا قد يُستخدم لتبرير تجاوزات مستقبلية.

أرقام غير دقيقة.. وواقع مختلف

إذا كان الخبر يتحدث عن مراجعة 700 عقد، فإن الوكيل يرد بتساؤل أكثر إثارة: كم عدد المشاريع التي تابعها الديوان فعليًا خلال العام الماضي؟ الجواب الصادم، وفقًا له، هو ثلاثة مشاريع فقط! فكيف يُعلن عن تحقيق وفر مالي ضخم في حين أن الرقابة الفعلية على التنفيذ كانت شبه غائبة؟

هنا تتكشف مشكلة أكثر تعقيدًا، فالأمر لا يتعلق فقط بالأرقام المعلنة، بل بالمصداقية التي يجب أن تحظى بها التقارير الرسمية. إذا كان عدد المشاريع التي تم تنفيذها محدودًا، فمن أين جاءت كل هذه العقود الـ700 التي جرى الادعاء بأنها خضعت للتدقيق؟

الشركات والتلاعب بالمواصفات.. الوجه الآخر للمشكلة

الوكيل لا يكتفي بتوجيه النقد، بل يطرح إشكالية خطيرة تتعلق بجودة التنفيذ. فحين يتم فرض تخفيض الأسعار على الشركات دون رقابة فعلية على كيفية تنفيذ المشاريع، فإنها قد تلجأ إلى تعويض خسائرها عبر استخدام مواد أقل جودة أو التلاعب بالمواصفات. أي أن “التوفير” المُعلن عنه قد ينتهي إلى هدر حقيقي في المال العام من خلال مشاريع غير مطابقة للمواصفات.

تناقض صارخ.. أين التوفير في مشاريع الديوان نفسه؟

ما يزيد المشهد غرابة هو المفارقة التي يشير إليها الوكيل في مراسلته. ففي الوقت الذي يتحدث فيه ديوان المحاسبة عن وفورات مالية نتيجة ممارسة الشركات على الأسعار، قام الديوان نفسه بإسناد استكمال مبناه الجديد إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بكلفة تشطيب للمتر الواحد تجاوزت 11 ألف دينار ليبي!

وهنا يبرز التساؤل: لماذا لم يطبق الديوان نفس “الصرامة المالية” على مشروعه الخاص؟ ولماذا لم يتم التفاوض على الأسعار للوصول إلى تكلفة أقل، تمامًا كما فُرض ذلك على الشركات الأخرى؟ هذا التناقض، في نظر الوكيل، يكشف أن المعيار الذي يتحدث به الديوان ليس سوى مبرر نظري، لم يجد طريقه إلى التطبيق حين تعلق الأمر بمصالحه المباشرة.

المصادقة بتحفظ.. بدعة جديدة أم تجاوز خطير؟

إحدى النقاط التي أثارها الوكيل تتعلق بطريقة المصادقة على العقود. فبدلًا من رفض العقود التي تحتوي على ملاحظات جوهرية، بدأ الديوان في تمريرها بتحفظ. وهذا الإجراء، الذي يراه البعض محاولة للموازنة بين الرقابة والمرونة، يعتبره الوكيل “بدعة جديدة” تهدد أسس العمل الرقابي، إذ إن أي تحفظ جوهري يجب أن يكون كافيًا لرفض المصادقة، وليس مجرد ملاحظة تُضاف إلى الملف دون تأثير فعلي.

بين الواقع والتصريحات الرسمية

ما بين الأرقام المُعلنة والحقائق التي كشفها وكيل الديوان، تتشكل صورة مغايرة تمامًا لما أرادت الرواية الرسمية تقديمه. فما يبدو للوهلة الأولى كإنجاز مالي ضخم، سرعان ما يتكشف على أنه ممارسة غير قانونية، تمويه للأرقام، وتناقض في تطبيق معايير الرقابة المالية.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول الدور الحقيقي الذي يجب أن يؤديه ديوان المحاسبة: هل هو جهة رقابية مستقلة تحمي المال العام وفق القانون؟ أم أنه بدأ يأخذ دورًا تنفيذيًا يتجاوز اختصاصاته، ما قد يفتح الباب لمزيد من الجدل حول قراراته المستقبلية؟

حتى تتضح الصورة بشكل نهائي، ستظل هذه القضية محور جدل واسع، بين من يرى في تصريحات الوكيل كشفًا لحقيقة مُرّة، ومن يصر على أن ما تحقق هو إنجاز يستحق التقدير.