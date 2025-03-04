تحديات الكفرة تزداد مع توافد اللاجئين السودانيين المتزايد

عبد الله سليمان: لا يمكن التنبؤ بعدد اللاجئين السودانيين

زيادة سكانية بالكفرة تضغط على الخدمات الصحية والبنية التحتية

البلدية تحتاج دعمًا عاجلًا لمواجهة تداعيات الهجرة المتزايدة

دعوة للمنظمات الدولية: دعم الكفرة يجب أن يكون واقعيًا

في قلب الصحراء الليبية، حيث تتشابك التحديات الجغرافية والإنسانية، تواجه مدينة الكفرة اختبارًا قاسيًا لقدرتها على الصمود أمام موجات الهجرة المتزايدة. مع تصاعد النزاع في السودان واستمرار تدفق اللاجئين، تتزايد المخاوف بشأن قدرة البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدينة على استيعاب هذا الواقع الجديد.

التدفق البشري والواقع الغامض

التقارير الدولية، بما في ذلك تقديرات “الهيئة الطبية الدولية”، تتحدث عن احتمال وصول ما يقارب 160 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا بحلول عام 2025. غير أن عبدالله سليمان، المتحدث باسم بلدية الكفرة ، في تصريحات صحفية، تابعتها “أخبار ليبيا 24“ يشدد على أن هذه الأرقام لا يمكن حصرها بدقة، كما أن التنبؤ بعدد الوافدين خلال السنوات المقبلة يبقى أمرًا معقدًا، نظرًا للتقلبات السياسية والعسكرية في السودان. فالحرب قد تنتهي، أو تتغير معادلاتها، ما يجعل التوقعات حول حجم النزوح غير حاسمة.

ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين يزيد الضغط على البنية التحتية بالكفرة. تحتاج البلدية دعمًا طبيًا ولوجستيًا عاجلًا، ودعوات للمنظمات الدولية لدعم واقعي وفعال.

الكفرة… مدينة صغيرة أمام أزمة كبرى

تضم الكفرة نحو 60 ألف نسمة، وهي مدينة تعاني أساسًا من تحديات تنموية وخدمية قبل أن تضاف إليها أعباء المهاجرين واللاجئين. وفقًا لسليمان، فإن ارتفاع عدد القاطنين في المدينة يعني ضغطًا إضافيًا على المؤسسات الصحية، التعليمية، وشبكات الصرف الصحي والكهرباء. يوضح أن المدينة لم تُصمم لاستقبال أعداد كبيرة من الوافدين، وهو ما يجعل أي زيادة مفاجئة في عدد السكان عبئًا مضاعفًا.

نظام صحي تحت الضغط

من أبرز التحديات التي تواجه البلدية هو القطاع الصحي، حيث تعاني مستشفيات الكفرة من نقص حاد في الأطباء المؤهلين، والأدوية، والمعدات الطبية الأساسية. وفقًا لسليمان، تحتاج المدينة إلى دعم مباشر من الحكومة الليبية والمنظمات الدولية لتوفير أجهزة تحاليل وأشعة ومستلزماتها التشغيلية، فضلاً عن تعزيز الكادر الطبي بفرق متخصصة قادرة على التعامل مع الظروف الطارئة.

أزمة النظافة ومخاطر بيئية

مع زيادة أعداد اللاجئين، برزت تحديات جديدة مرتبطة بالنظافة العامة وإدارة النفايات. شركة النظافة المسؤولة عن المدينة تعاني من نقص في العمالة والمعدات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة تزايد النفايات، خصوصًا في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون، حيث يعيش كثير منهم في تجمعات غير رسمية داخل المزارع المنتشرة في ضواحي المدينة. ويتطلب حل هذه المشكلة توفير مزيد من العمالة والمركبات المتخصصة لجمع القمامة، لمنع تحول الأمر إلى أزمة بيئية وصحية.

الحل يبدأ بالدعم الميداني

يؤكد سليمان أن تقديم الدعم الحقيقي لا يجب أن يقتصر على التقارير والتقديرات، بل يجب أن يعتمد على زيارات ميدانية من قبل الجهات الداعمة، سواء الحكومية أو الدولية. فبدون معاينة الواقع على الأرض، ستظل الحلول المطروحة قاصرة عن تحقيق نتائج فعالة. ويشدد على أن البلدية مستعدة للتعاون مع أي جهة ترغب في تقديم دعم ملموس يُحدث فرقًا حقيقيًا.

العبء الاقتصادي وارتفاع الأسعار

إلى جانب الضغط على الخدمات، تشهد الكفرة أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات، نتيجة تعطل خطوط الإمداد من بنغازي. في الأحوال العادية، كان متوسط سعر الخضروات في المدينة يدور حول 3 دنانير للكيلوغرام الواحد، لكنه قفز في بعض الأحيان إلى 25 دينارًا، ما يشكل عبئًا إضافيًا على السكان. ورغم وصول شحنات غذائية من صندوق موازنة الأسعار، إلا أن الطلب المتزايد يجعل من الصعب تحقيق استقرار حقيقي في الأسواق.

جهود إغاثية ولكنها غير كافية

أمام هذا الواقع، بادرت البلدية إلى إطلاق برامج دعم غذائي، حيث تم تجهيز أكثر من ألف سلة غذائية لتوزيعها على اللاجئين السودانيين، كما تم تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والتي لعبت دورًا في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان. غير أن هذه الجهود تبقى محدودة مقارنة بحجم التحدي، وتحتاج إلى تعزيز مستدام لضمان استمرارية توفير الاحتياجات الأساسية.

الكفرة في مواجهة العاصفة

المدينة، التي كانت لفترة طويلة نقطة عبور بين دول الجوار، تجد نفسها اليوم في قلب أزمة إنسانية تتطلب استجابة عاجلة. فما بين محدودية الموارد وتزايد الوافدين، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول المؤقتة، وتعتمد على بناء منظومة دعم شاملة تضمن التوازن بين احتياجات السكان الأصليين واللاجئين.

الدعوة إلى شراكة دولية فعالة

في ظل هذا المشهد المعقد، يظل الحل الأمثل هو بناء شراكات حقيقية بين الحكومة الليبية، المجتمع الدولي، والمنظمات الإغاثية، لضمان تقديم دعم فعلي وملموس. فالمسألة لم تعد مجرد أرقام وإحصائيات، بل هي واقع يومي يعيشه أهل الكفرة، ويتطلب استجابة سريعة تضع الإنسان في قلب الأولويات.

ختامًا، الكفرة اليوم أمام مفترق طرق، بين صمودها أمام هذه التحديات أو تحولها إلى منطقة غارقة في الأزمات. الأمر رهن بمدى الاستجابة التي ستتلقاها، ومدى جدية الفاعلين المحليين والدوليين في إيجاد حلول حقيقية ومستدامة.