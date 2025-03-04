بعد خذلان ترامب.. استنفار أوروبي لحشد 800 مليار دولار للتسليح

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استعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لاين، خطة لتسليح القارة العجوز، مشيرة إلى أن الخطة تستوجب توفير نحو 800 مليار يورو، لتتمكن الدول الأوروبية من الدفاع عن نفسها.

وذكرت رئيسة المفوضية، أن أوروبا أصبحت مهددة بشكل غير مسبوق، ويجب على قادة الدول الأوروبية التعاون لضمان أمن بلادهم عبر تسليحها، مشددة على ضرورة أن تكون الاستجابة بقدر المخاطر المتوقعة.

ويأتي هذا الاستنفار عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بشكل مؤقت. بعد المشادة التي حدثت بين ساكن البيت الأبيض وبين نظيره الأوكراني زيلينسكي.

مخاوف أوروبية من “تقلبات ترامب“

وبحسب “فون دير لاين”، فالخطة الجديدة تتضمن تدشين صندوق بـ150 مليار يورو، هدفه الأساسي حشد الدفاعات وتقديمها لأوكرانيا، لتعويض المساعدات العسكرية الأمريكية المعطلة.

وتسعى رئيسة المفوضية، إلى إقناع رؤساء الدول الأوروبية، بتوجيه أكبر قدر من الاستثمارات، لصناعة وجلب الصواريخ والدفاعات الجوية، لمنحها لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

ومن المنتظر أن تناقش الحكومات الأوروبية، سبل تطوير الصناعات العسكرية، بعدما شعر القادة الأوروبيون أن أمريكا، الحليف القديم، قد تغير انتماءها في أي وقت.

وبعد صدور القرار الأمريكي بتعطيل المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، توقع خبراء أن يحدث تغير كبير في مسار حربها مع روسيا، التي بدأت منذ 3 سنوات، إن لم تسارع أوروبا في تعويض النقص الكبير لدى أوكرانيا.

وأصدر البيت الأبيض، بيانًا، بشأن تعطيل المساعدات المقدمة لأوكرانيا، أوضح خلاله أن هذا الإجراء سببه الرئيس هو ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى السلام، وهذا ما يستدعي مراجعة كل خطوات مساعدة أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن قرار ترامب قد يعطل صفقات يصل سعرها إلى مليار دولار، جزء منها جرى تسليه، أو في الطريق إلى أوكرانيا، أو يجري تجهيزه للإرسال.