بعد توقفها لأيام.. استئناف الدراسة في الأصابعة

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استئناف الدراسة صباح اليوم الثلاثاء بمدارس الأصابعة بعد توقفها لأيام بسبب الحرائق

بدء التجهيز للامتحانات النصفية خلال الأيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس

المراقبة تطالب المعلمين بضرورة الحضور وعدم الغياب ومن يخالف يتحمل المسؤولية حيال ذلك

أعلنت مراقبة التربية والتعليم الأصابعة ، استئناف الدراسة صباح اليوم الثلاثاء بمدارس الأصابعة بعد توقفها لأيام بسبب الحرائق.

بدء التجهيز للامتحانات النصفية خلال الأيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس

وأضافت المراقبة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “نظرا للاستقرار الذي تشهده بلدية الأصابعة عقب الأحداث الأخيرة، فإن الدراسة ستستأنف اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025م على أن يتم التجهيز خلال أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس للامتحانات النصفية التي ستنطلق يوم الأحد القادم 9 مارس 2025.

المراقبة تطالب المعلمين بضرورة الحضور وعدم الغياب ومن يخالف يتحمل المسؤولية حيال ذلك

وطالب المراقبة، كافة المعلمين والمعلمات و الإداريين بالمدارس ضرورة الحضور وعدم الغياب ومن يخالف يتحمل المسؤولية حيال ذلك، باستثناء من لديه عذر يتم إثباته لإدارة المدرسة.

استئناف الدراسة صباح اليوم الثلاثاء بمدارس الأصابعة بعد توقفها لأيام بسبب الحرائق

كما طالبت المراقبة، إدارات المدارس بالعمل على توفير الكتاب المدرسي للطلاب الذين تضررت منازلهم من خلال التواصل مع وحدة المخازن و ديوان المراقبة.

حرائق الأصابعة الغامضة

وطالت الحرائق نحو 150 منزلا، بينما لم يتم تسجيل أي أضرار في الممتلكات العامة.

وأدت الحرائق إلى إصابات بحالات اختناق بين سكان الأصابعة، فيما لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة لشاب لقي حتفه حينما كان يسرع بسيارته إلى منزله، بعدما وصله خبر باندلاع النيران فيه.

ووصلت عدة فرق علمية من الجامعات ومراكز البحوث والهيئة الوطنية للأسلحة الكيميائية ومتخصصين آخرين لاكتشاف أسباب الحرائق، ولم تصدر نتائج رسمية حتى الآن.

تقييم الأضرار

وفي غضون ذلك، كلفت حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية إدارات المشروعات والتخطيط الحضري والإسكان والمرافق بتقييم الأضرار، حيث بدأت فعليًا في زيارة المنازل المتضررة استعدادًا لتعويض الأسر المتضررة.