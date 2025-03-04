انخفاض مخزون الغاز في أوروبا وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار الغاز في القارة الأوروبية، بسبب الأزمة الأوكرانية؛ ووصلت نسبة الزيادة في العقود الآجلة إلى نحو 6.7%.

ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار، انخفاض مخزون القارة العجوز من الغاز بشكل كبير، نتيجة استهلاكه في التصدي لموجات البرد القاسية.

وبحسب مؤشر TTF، فإن ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لزيادة الاستهلاك خلال فصل الشتاء، خاصة مع التغيرات المناخية التي جعهلت البرودة شديدة للغاية.

الاحتياطات انخفضت إلى 40%

وقد انخفضت الاحتياطات إلى نحو 40%، بسبب الطلب المتزايد على الغاز، وبذلك لم يعد المخزون كافيًا لتلبية الاحتياجات.

وفي نفس الوقت من العام السابق، كانت القدرات التخزينية تبلغ 60%، أي أنها انخفضت كثيرًا، وساهم في ذلك استمرار أزمة الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ومن بين أسباب الأزمة توقف الإمدادات الروسية، وتغير المناخ بشكل غير مسبوق، فضلًا عن أن توليد الطاقة المتجددة أصبح أقل.

ويرى الخبراء أن آليات توفير وتخزين الغاز في أوروبا يجب أن تتغير، لأن الأوضاع الحالية غير مناسبة ومضرة للجميع، فالدول تشتري الغاز في نفس الوقت، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ويقلل القدرة على التخزين.

ورغم أن هناك فرصة لتوفير الغاز المسال عبر التعاون مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا الأمر لم يعد مريحًا للقادة في أوروبا، خاصة بعد المشادة التي حدثت بين رئيس أمريكا دونالد ترامب وبين نظيره الأوكراني، والتي أوضحت للجميع أن العلاقات مع البيت الأبيض قد لا تصبح متوترة في المستقبل القريب، ما يجعل الاعتماد عليها في توفير الغاز للقارة العجوز أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

وبسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لجأت الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الغاز المسال. لكن مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أصبحت أي اتفاقات يمكن نقضها في أي وقت، أو الانقلاب عليها دون إبداء أسباب منطقية.