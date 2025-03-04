الكهرباء تعود لمنطقة المساكن ببنغازي بعد إصلاح عطل

عاد التيار الكهربائي بنجاح إلى منطقة المساكن بمدينة بنغازي ، بعد انقطاعه بسبب عطل فني، حسبما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

العطل، الذي حدث فجر يوم أمس، تسبب في تعطل العمل في 3 محطات لتوزيع الطاقة، وهو ما أدى بدوره إلى عدم وصول الطاقة الكهربائية إلى منطقة سكنية واسعة.

فرق الصيانة تحركت على الفور

ووفقًا لبيان الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، فإن فرق الصيانة توجهت فورًا لإصلاح العطل، وحرص عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على زيارة مكان العطل والإشراف على عمليات الصيانة.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن اكتمال مشروع محطة حي السلام في منطقة

شبنه” بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن “مشروع محطة حي السلام 220/30 ك.ف سيدعم التغذية الكهربائية في المدينة بشكل فعّال”.

وأضافت الشركة، في بيان، نشرته على صفحتها بموقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، أن رئيس مجلس إدارتها أصدر تعليمات للإدارات المتخصصة بإتمام عملية الشحن للمحطة.

وحرصت الشركة على نشر مقطع فيديو، جرى تصويره في غرفة التحكم الرئيسية، يظهر خلاله إعطاء الإذن بشحن مشروع محطة حي السلام الجديدة في بنغازي لأول مرة، لدخولها على الشبكة رسميًا.

وتستمر جهود الحكومة لضمان استقرار التيار الكهربائي، وعدم انقطاعه، عبر صيانة المحطات بشكل دوري، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي عطل بشكل فوري.

وقبل ذلك، كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن دخول الوحدة الثانية بمحطة الخليج بمدينة سرت إلى الشبكة العامة، عقب توقفها لسنوات طويلة.