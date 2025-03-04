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الكهرباء تعود لمنطقة المساكن ببنغازي بعد إصلاح عطل
انقطع التيار لفترة وجيزة
عاد التيار الكهربائي بنجاح إلى منطقة المساكن بمدينة بنغازي، بعد انقطاعه بسبب عطل فني، حسبما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأصدرت الشركة، آنذاك، بيانًا، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أشارت خلاله إلى أن تشغيل الوحدة أضاف نحو 250 ميغاوات للشبكة الرئيسية، وهذا يساعد في تحقق الاستقرار في إمدادات التيار الكهربي.
ولفتت إلى أن الفرق الفنية المختصة كان لها دور كبير في استئناف عمل الوحدة وعودتها للشبكة.