القمة العربية الطارئة.. رفض التهجير ودعم فلسطيني غير مشروط

الرئيس المصري: مصر لن تشارك في أي ظلم ضد الفلسطينيين

الأمين العام للجامعة العربية: الاحتلال لا يحقق استقرارًا حقيقيًا

جوتيريش: لا مستقبل لغزة خارج إطار الدولة الفلسطينية

رئيس المجلس الأوروبي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام

في قمة عربية استثنائية عقدت لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، أكدت الدول العربية موقفها الثابت والداعم لفلسطين، مشددة على رفضها القاطع لمحاولات تهجير أهل غزة والتعامل معهم كعبء يجب التخلص منه. جاءت كلمات القادة لتعكس وحدة الصف العربي والإصرار على التصدي لكافة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

الرئيس المصري: مصر لن تشارك في أي ظلم ضد الفلسطينيين

خلال كلمته أمام القمة، شدد الرئيس المصري على التزام بلاده التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن “مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل”. وأضاف أن الحرب على غزة كانت تهدف إلى فرض واقع جديد من خلال تفريغ القطاع من سكانه، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع. كما أوضح أن القاهرة عملت منذ اليوم الأول للأزمة على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالتوازي مع سعيها إلى تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة وفقًا لخبرات أعضائها، مما يضمن عدم استغلال الأزمة سياسيًا.

القضية الفلسطينية ليست قضية شعب وحده، بل قضية أمة بأكملها، والعدوان الإسرائيلي لن ينجح في فرض واقع جديد على الأرض، طالما أن الفلسطينيين والعرب يرفضون التفريط في حقوقهم المشروعة.

وأكد الرئيس أن الشعب الفلسطيني قدم للعالم مثالًا نادرًا في التمسك بأرضه وهويته، رافضًا محاولات الإجبار على الرحيل أو التهجير القسري. وحذر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن القدس ليست مجرد مدينة، بل قضية ترتبط بهوية الأمة بأسرها.

الأمين العام للجامعة العربية: الاحتلال لا يحقق استقرارًا حقيقيًا

من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية تمثل “حدثًا هامًا في تاريخ القضية الفلسطينية”، مشددًا على أن الإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي لن يجلب سوى استقرار هش ومؤقت. وأضاف أن الفلسطينيين يعيشون واقعًا مأساويًا يهدد مستقبلهم، وسط عمليات تهجير ممنهجة وانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن “إعمار غزة أمر ممكن بشرط بقاء أهلها على أرضهم”، معربًا عن رفضه القاطع لأي مشاريع تهدف إلى ترحيل السكان بحجة إعادة الإعمار. كما أكد أن “السلام الحقيقي لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967”.

الأمين العام للأمم المتحدة: لا مستقبل لغزة خارج إطار الدولة الفلسطينية

بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أن “العمليات الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار في غزة”، محذرًا من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين من الجانبين، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما رفض جوتيريش أي وجود عسكري طويل الأمد في غزة، مؤكدًا أن “غزة ينبغي أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة، دون تقليص مساحتها أو فرض واقع جغرافي جديد عليها”. وأشاد بدور وكالة “أونروا” التي تعمل وسط ظروف قاسية لتقديم المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى دعمها بشكل كامل لضمان استمرار عملياتها.

رئيس المجلس الأوروبي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام

من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أن “المجتمع الدولي يسعى لإعطاء بارقة أمل للفلسطينيين وسط هذه المحنة”، مشددًا على ضرورة إنهاء المعاناة الشديدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي لقطاع غزة، كما يدعم الجهود المصرية والقطرية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم.

كما أكد التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة إعمار غزة بشكل كامل، مع ضرورة توفير إطار سياسي واضح يضمن عدم تكرار هذه المأساة مستقبلاً.

ملك الأردن: لا بد من خطة واضحة لإعادة إعمار غزة

أما ملك الأردن، فقد شدد على رفضه القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أهمية “إعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية، بما يضمن تكامل الدولة الفلسطينية”. كما أشار إلى ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، محذرًا من مغبة منع المساعدات الإنسانية عن سكان القطاع.

موقف منظمة التعاون الإسلامي

في سياق متصل، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن “التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية يمثلان ركيزة أساسية لدعم القضية الفلسطينية”، مشددًا على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على تحقيق انسحاب كامل لقوات الاحتلال. كما شدد على ضرورة دعم انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، باعتباره خطوة أساسية نحو تنفيذ حل الدولتين.

ختام القمة: دعوات لتحرك دولي عاجل

وفي ختام القمة، أكد القادة العرب على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي ورفض أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في غزة. كما شددوا على أهمية الحفاظ على حقوق الفلسطينيين، ودعم إعادة الإعمار في القطاع، مع رفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني.

خرجت القمة برسالة موحدة: القضية الفلسطينية ليست قضية شعب وحده، بل قضية أمة بأكملها، والعدوان الإسرائيلي لن ينجح في فرض واقع جديد على الأرض، طالما أن الفلسطينيين والعرب يرفضون التفريط في حقوقهم المشروعة.