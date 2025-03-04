أخبار محليةالأخبار

الطقس: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025

4 مارس، 2025 11:10 ص
0 0
الطقس- أمطار غزيرة
الطقس- أمطار غزيرة

أخبار ليبيا 24

  • توقعات باستقرار الأجواء نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد
  • فرصة لسقوط أمطار متفرقة على  أقصى مناطق الشمال الشرقى
  • نشاط الرياح نسبيا بداية من يوم الغد علي منطقة غدامس والحمادة ومناطق الشمال الغربي

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025، حيث المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن

تكون الأجواء مستقرة نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على  أقصى مناطق الشمال الشرقى، من الجبل الأخضر الى امساعد، وتكون الفرصة جيدة على منطقة طبرق وما جاورها مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

  • نشاط الرياح

وتنشط الرياح نسبيا بداية من يوم الغد علي منطقة غدامس والحمادة ومناطق الشمال الغربي مثيرة للأتربة والغبار, مع تكاثر للسحب على منطقة غدامس  يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة, وتكون فرصة الأمطار أفضل مع نهاية الأسبوع خاصة يوم الجمعة علي معظم مناطق الشمال الغربي.

  • راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة من يوم الخميس والجمعة على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط  فترة المساء على الساحل ,تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 22)مْ.

  • الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلي اقضي الساحل الشرقي ومن المتوقع ان تكون جيدة على منطقة طبرق وماجاورها مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة  .

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(14- 20)مْ ,وتسجل انخفاض يوم الغد.

  • الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على غدامس والحمادة يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح : شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 26)مْ.

  • الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم وصباح الغد على الجغبوب و جالو مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 24)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجغبوب وجالو.

  • نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع ان تتكاثر السحب يوم الجمعة على غدامس والحمادة وبعض مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض الأماكن.

قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏إدارة التنيؤات الجوية الثلاثاء الللافة القادم ابتداء المركز الوطني للكرصاد المتوقم لسقو أمطار متفرقة على أقصى مناطق الشمال الشرقى. الحوال مناطق البلاء اليوم على أمطار متفرقة إلى جنوبة شرقية معتدلة الاجواء مستقر نسبيا المناطق ,نتحول والجمعة سهل- السحب شمالية شرفية تكون الأتربة ومن المتوقع المنطقة المتدة الأماكن احيانا تجمع شدالية: (20 -الحمادة:- أمطار متقرقة. -22) A(26 أمطار تتراوح الجغبوب .وجالو. الغذ على +(24 وتسجل انخفاض السماء: مفرقة وتكون جيدة مابين درجات الحرارة الجمعة على غدامس والحمادة وبعض مناطق الشمال الغربي يتخللها باخر تحدیث. حالة الطقس المتوفع تتکاثر السحب على بعض الأماكن. تغيرات حدوث 42ساعة الجوية باحظة يتم تحديث F-270-001‏'‏‏

الوسوم
4 مارس، 2025 11:10 ص
0 0

المزيد من الأخبار

تحديات الكفرة تزداد مع توافد اللاجئين السودانيين المتزايد

تحديات الكفرة تزداد مع توافد اللاجئين السودانيين المتزايد

4 مارس، 2025 1:39 ص
الإعلام والتوعية النسائية.. دور محوري في تعزيز القيم

الإعلام والتوعية النسائية.. دور محوري في تعزيز القيم

4 مارس، 2025 1:04 ص
أقوى الجيوش عالميًا في 2025.. ترتيب يعكس موازين القوى

أقوى الجيوش عالميًا في 2025.. ترتيب يعكس موازين القوى

4 مارس، 2025 12:22 ص
مهرجان الوفاء

انطلاق دوري مهرجان الوفاء الثامن لكرة القدم الخماسية ببنغازي

3 مارس، 2025 11:38 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى