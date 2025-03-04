الطقس: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24

توقعات باستقرار الأجواء نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد

فرصة لسقوط أمطار متفرقة على أقصى مناطق الشمال الشرقى

نشاط الرياح نسبيا بداية من يوم الغد علي منطقة غدامس والحمادة ومناطق الشمال الغربي

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025، حيث المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن

تكون الأجواء مستقرة نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على أقصى مناطق الشمال الشرقى، من الجبل الأخضر الى امساعد، وتكون الفرصة جيدة على منطقة طبرق وما جاورها مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

نشاط الرياح

وتنشط الرياح نسبيا بداية من يوم الغد علي منطقة غدامس والحمادة ومناطق الشمال الغربي مثيرة للأتربة والغبار, مع تكاثر للسحب على منطقة غدامس يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة, وتكون فرصة الأمطار أفضل مع نهاية الأسبوع خاصة يوم الجمعة علي معظم مناطق الشمال الغربي.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة من يوم الخميس والجمعة على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط فترة المساء على الساحل ,تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 22)مْ.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلي اقضي الساحل الشرقي ومن المتوقع ان تكون جيدة على منطقة طبرق وماجاورها مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة .

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(14- 20)مْ ,وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على غدامس والحمادة يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح : شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 26)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم وصباح الغد على الجغبوب و جالو مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 24)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجغبوب وجالو.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع ان تتكاثر السحب يوم الجمعة على غدامس والحمادة وبعض مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض الأماكن.