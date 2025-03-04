الصين تدعي وجود حشرات وفطريات بشحنات الأخشاب وفول الصويا الأمريكية

أخبار ليبيا 24

كشفت السلطات الصينية، اليوم، عن مزيد من الإجراءات التي اتخذتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على واردات الصين.

وقررت الهيئة العامة الصينية للجمارك، وقف استيراد فول الصويا والأخشاب من أمريكا، بشكل فوري، وفقًا لبيان وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وذكرت الهيئة أن هذا القرار صدر في إطار حماية البيئة في الصين، بعد اكتشاف كائنات ضارة، يمكن أن تهدد الإنتاج الزراعي في الصين، مشيرة إلى أن الجمارك الصينية، وثقت مؤخرًا وجود آفات في البضائع المستوردة من الولايات المتحدة، شملت “خنافس” من نوعين مختلفين.

اكتشاف فطريات وخنافس داخل البضائع الأمريكية

وشددت على أنه جرى اكتشاف فطر الإرجوت في واردات فول الصويا الآتية من 3 شركات أمريكية مختلفة، فضلًا عن مادة لطلاء البذور، محظور وجودها.

وأكدت أنها منعت تلك الشركات الـ3 من التصدير إلى الصين مجددًا، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في الصين.

وأشارت إلى أن من حق السلطات الصينية اتخاذ إجراءات تضمن أن البضائع المستوردة آمنة، وفقًا للقوانين واللوائح الصينية، وكذلك لوائح منظمة التجارة العالمية، التي تلتزم بها الصين.

والغريب في الأمر أن الصين لم تتطرق بأي شكل للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، بل أكدت أن إجراءاتها جاءت لحماية مواطنيها فقط.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرًا، فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من الصين، بنسبة 10%، بعدما فرضت رسومًا جمركية أخرى بنفس النسبة قبل ذلك، منذ شهر.

وقررت الصين في وقت سابق، إدراج 10 شركات أمريكية الجنسية، إلى قائمة المؤسسات غير الموثوقة، منها شركة “تي كوم”.

وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أن السلطات ستحظر على تلك الشركات تصدير أي بضائع إلى الصين، أو ضخ أي استثمارات داخل الدولة.