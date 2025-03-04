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الحكومة الليبية تطلق مشروع خروجات محطة محولات وسط الكويفية

مشروع خروجات محطة محولات وسط الكويفية

4 مارس، 2025 10:09 م
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الحكومة الليبية - محولات وسط الكويفية
الحكومة الليبية - محولات وسط الكويفية

أخبار ليبيا 24

  • الحكومة الليبية تطلق مشروع خروجات محطة محولات وسط الكويفية
  • المشروع بإشراف مباشر من إدارة مشروعات التنمية بالوزارة
  • المشروع يشمل تركيب خروجات جديدة لتوزيع الطاقة وتطوير البنية التحتية الكهربائية
  • المشروع هو خطوة أولى ضمن سلسلة من المشروعات التي ستُنفذ في مدينة بنغازي

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، مشروع تنفيذ خروجات محطة محولات وسط الكويفية، لحل مشاكل انقطاع الكهرباء في المنطقة.

  • المشروع بإشراف مباشر من إدارة مشروعات التنمية بالوزارة

وكلفت الوزارة الشركة الوطنية للأعمال الكهربائية إحدى الشركات التابعة لها لتنفيذ المشروع، بإشراف مباشر من إدارة مشروعات التنمية بالوزارة، ضمن خطة الحكومة الليبية؛ لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

  • المشروع يشمل تركيب خروجات جديدة لتوزيع الطاقة وتطوير البنية التحتية الكهربائية

وباشرت الفرق الفنية التابعة للشركة الوطنية الأعمال الميدانية، التي تشمل تركيب خروجات جديدة لتوزيع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، بما يضمن توزيع الأحمال بشكل متوازن، وتقليل الأعطال المتكررة التي تسببت في معاناة الأهالي خلال الفترات الماضية.

  • المشروع هو خطوة أولى ضمن سلسلة من المشروعات التي ستُنفذ في مدينة بنغازي

بدوره، أكد وزيرالكهرباء عوض البدري، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع التطوير في مختلف المناطق، وفق رؤية تهدف إلى بناء شبكة كهربائية قوية ومستقرة، مؤكدًا أن هذا المشروع هو خطوة أولى ضمن سلسلة من المشروعات التي ستُنفذ في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة، لتحقيق استقرار دائم في التغذية الكهربائية.

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4 مارس، 2025 10:09 م
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