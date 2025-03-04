البيوضي: حكومة الدبيبة تكذب وتساوم على مأساة غزة

البيوضي: زيارة وزير العمل للقدس تمهيد للتطبيع

حكومة الدبيبة مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من الغزيين

الصمت عن مخطط التهجير دعم ضمني له

البيوضي: القوى الوطنية مطالبة بموقف واضح ضد الصفقة

في مشهد سياسي ملبد بالغموض والمراوغات، خرج المرشح الرئاسي سليمان البيوضي ليكشف الستار عن ما وصفه ب”عرض العار” الذي قدمته حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، والذي يتجاوز كل الخطوط الحمراء في العلاقة بين السلطة في طرابلس والقضية الفلسطينية. ففي منشور ناري عبر صفحته على فيسبوك، وجه البيوضي اتهامات صريحة لحكومة الدبيبة بأنها لا تتورع عن استخدام أي ورقة للبقاء في السلطة، حتى لو كان الثمن هو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

لطالما أثارت حكومة الدبيبة جدلاً واسعاً بسبب تناقضاتها الصارخة، ولكن ما كشفه البيوضي يضع الأمور في سياق أكثر خطورة. إذ يشير في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“ ، رصدته “أخبار ليبيا 24” إلى أن هذه الحكومة “تكذب كما تتنفس”، مستشهداً بمثال سابق حين أنكر مسؤولوها أي علاقة بلقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قبل أن تنكشف الحقيقة لاحقاً.

في ذات السياق، يضيف البيوضي تفصيلاً خطيراً آخر، حيث يشير إلى زيارة وزير العمل في حكومة الدبيبة، علي العابد، إلى القدس مروراً عبر حواجز الاحتلال الإسرائيلي، وهي زيارة لم يتم تسليط الضوء عليها حينها بالقدر الكافي، لكنها الآن تأخذ بعداً أكثر خطورة في ضوء ما يكشفه البيوضي عن استعداد الحكومة الليبية لاستقدام 10 آلاف عامل فلسطيني. ورغم أن الخطوة تبدو في ظاهرها اقتصادية، إلا أنها تحمل بين طياتها دلالات سياسية عميقة ترتبط بمسألة التهجير القسري للفلسطينيين.

الرهان على ترامب.. مناورة مكشوفة أم مقامرة خطيرة؟

وفقاً لما طرحه البيوضي، فإن حكومة الدبيبة لا تكتفي بهذه التنازلات بل تسعى، عبر قنوات سرية، لتقديم “عرضها” للرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب. العرض يتلخص في استعداد الحكومة الليبية لاستقبال مئات الآلاف من سكان غزة، في صفقة قد تبدو مغرية لترامب الساعي لتحقيق إنجاز انتخابي يعزز حظوظه السياسية.

من المعلوم أن ترامب، خلال فترة رئاسته، كان من أكثر الرؤساء الأمريكيين انحيازاً لإسرائيل، حيث قدم لها اعترافاً بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وأطلق “صفقة القرن” التي كانت تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. ومن هذا المنطلق، فإن البيوضي يرى أن حكومة الدبيبة تراهن على إغراء ترامب بهذه الورقة، مستغلة مأساة الفلسطينيين في غزة ومقايضتها ببقائها في السلطة.

الصمت المشبوه.. القوى الوطنية بين التواطؤ والعجز

في تحذير شديد اللهجة، طالب البيوضي القوى السياسية والعسكرية والمجتمعية في ليبيا بإعلان موقفها الصريح من هذا المخطط، معتبراً أن “الصمت دليل عجز وربما دعم لنوايا الحكومة”. فالسؤال الذي يطرحه هنا ليس مجرد استفهام، بل اتهام ضمني لكل من يتجاهل هذه المعلومات أو يتعامل معها ببرود، خاصة في ظل حساسية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب الليبي.

من وجهة نظر تحليلية، يمكن القول إن البيوضي لا يخاطب فقط النخبة السياسية، بل يسعى لتحريك الرأي العام الليبي ضد هذا المخطط. فالقضية الفلسطينية ظلت لعقود أحد الثوابت السياسية في وجدان الليبيين، وليس من السهل تمرير مشروع تطبيعي بهذه الخطورة دون مواجهة رد فعل شعبي عنيف.

حكومة الدبيبة.. ورقة احترقت أم لا تزال تناور؟

السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل حكومة الدبيبة لا تزال تمتلك هامشاً للمناورة بعد هذه الفضائح؟ الواقع أن هذه الحكومة، ومنذ تشكيلها، تعتمد على تكتيك شراء الوقت وتأجيل المواجهة. فحتى بعد فضيحة لقاء المنقوش – كوهين، لم تتغير قواعد اللعبة كثيراً، بل استمرت الحكومة في استثمار حالة الفوضى السياسية للبقاء أطول فترة ممكنة.

لكن هذه المرة، يبدو الوضع مختلفاً. فاتهام حكومة الدبيبة بالتورط في مخطط تهجير الفلسطينيين، سواء عبر استقدام 10 آلاف عامل أو عرض استقبال مئات الآلاف، يضعها في موقف حرج ليس فقط أمام الداخل الليبي، ولكن أيضاً أمام الرأي العام العربي.

أين تتجه ليبيا في ظل هذه السياسة؟

إن ما كشفه البيوضي، إن ثبتت صحته، يمثل تطوراً خطيراً في المشهد الليبي، حيث تتحول السلطة التنفيذية إلى أداة مساومة في صفقات إقليمية ودولية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية. وإذا لم تكن هناك استجابة واضحة من القوى الوطنية لوقف هذا العبث، فإن ليبيا قد تجد نفسها في قلب معادلات سياسية خطيرة لا تخدم سوى من يسعى لتأبيد بقائه في السلطة على حساب قضايا الأمة الكبرى.