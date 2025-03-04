اشباكات بـ”القـ.نابـ.ل” بين الحكومة والمعارضة في البرلمان الصربي

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اعتراضًا على أداء الحكومة، وتأييدًا للاحتجاجات الطلابية، ألقى نواب المعارضة قنابل دخان وغاز مسيل للدموع على نواب الحكومة وأعضائها، داخل قاعة البرلمان الصربي.

وبدأت احتجاجات الطلاب في صربيا، منذ أكثر من 4 أشهر، بعد وفاة 15 شخصًا بسبب انهيار سقف محطة قطارات، وانضم للاحتجاجات فئات كثيرة من الشعب، على رأسها المزارعون والمعلمون، وجميعهم يعربون عن استيائهم من حكم الرئيس ألكسندر فوشيتش، الذي يسيطر على الحكم منذ عقد من الزمن.

يطالبون بإضراب عام.. ويؤيدون مظاهرات الطلاب

NOW – Chaos erupts in the Serbian parliament. pic.twitter.com/smh2goXVhO — Disclose.tv (@disclosetv) March 4, 2025

وندد المتظاهرون بما يرونه في بلادهم من فساد، تتغاضى عنه الحكومة أو تشارك فيه، من وجهة نظرهم.

بمجرد بدء الجلسة، التي كان من المفترض أن تقدم فيها الحكومة مقترحات لتعديلات تشريعية، ركض نواب المعارضة تجاه رئيسة البرلمان، فحاول الحرس منعم، فاشتبكوا مع أفراد الأمن، ثم بادروا بإلقاء قنابل الغاز والدخان، ليتحول المشهد إلى فوضى كاملة، جرى توثيقها في مقطع فيديو جرى تداوله بشكل كبير في كل وسائل الإعلام العالمية، لأنه يخرق القواعد البرلمانية المتعارف عليها.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الصربي، حدثت داخله صراعات كثيرة، تضمنت مشاجرات واشتباكات بالأيدي، لكنها لم تصل إلى إلقاء قنابل قبل ذلك.

وكشفت رئيسة البرلمان، آنا برنابيتش، عن أن اثنين من النواب أصيبا بسبب ما حدث في البرلمان، أحدهما ياسمينا أبرادوفيتش، التي أصيبت بجلطة في الدماغ، وقالت رئيسة البرلمان إنها ستواصل عملها مدافعة عن بلدها.

والغريب في الأمر أن الجلسة استمرت رغم كل ما حدث، وواصل النواب الداعمون للحكومة مناقشاتهم، بينما أصبح نواب المعارضة يصدرون ضجيجًا لمحاولة منع المناقشات حول التشريعات في ظل ما تشهده البلاد من فوضى.

وطالب نواب المعارضة ببدء إضراب عام، كما طالبوا بحقوق 15 شخصًا ماتوا بسبب انهيار سقف محطة قطارات فوق رؤوسهم.