اشباكات بـ”القـ.نابـ.ل” بين الحكومة والمعارضة في البرلمان الصربي

اعتراضًا على أداء الحكومة، وتأييدًا للاحتجاجات الطلابية، ألقى نواب المعارضة قنابل دخان وغاز مسيل للدموع على نواب الحكومة وأعضائها، داخل قاعة البرلمان الصربي.

وبدأت احتجاجات الطلاب في صربيا، منذ أكثر من 4 أشهر، بعد وفاة 15 شخصًا بسبب انهيار سقف محطة قطارات، وانضم للاحتجاجات فئات كثيرة من الشعب، على رأسها المزارعون والمعلمون، وجميعهم يعربون عن استيائهم من حكم الرئيس ألكسندر فوشيتش، الذي يسيطر على الحكم منذ عقد من الزمن.

NOW – Chaos erupts in the Serbian parliament. pic.twitter.com/smh2goXVhO

— Disclose.tv (@disclosetv) March 4, 2025