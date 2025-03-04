اختراع جاكيت لشحن الهواتف الذكية يعمل بالطاقة الشمسية

أخبار ليبيا 24

نجحت شركة «Anker Solix» الصينية، في اختراع سترة «جاكيت» يمكنه تخزين الطاقة الشمسية، بما يكفي لشحن الهاتف الذكي.

وكشفت الشركة، المتخصصة في تكنولوجيا تخزين الطاقة وتطوير آليات حفظ الطاقة الشمسية- عن اختراعها في المؤتمر العالمي للجوال «MWC»، الذي انعقد في إسبانيا، وحمل الاختراع اسم «Cloak». وتجدر الإشارة إلى أن تلك الشركة تتبع «Anker» الصينية.

يضم 24 خلية شمسية.. ويقي من الأمطار

الجاكيت الجديد، القادر على حماية صاحبه من الأمطار، يضم 24 خلية طاقة شمسية، مصنوعة من مادة «بيروفيسكايت»، التي لها ملمس القماش، وتتميز بمرونتها الكبيرة.

ويخرج من السترة «كابل» له مخرج «USB-C»، بقوة تصل 30 واط، يمكن تخزينها في باور بانك، أو شحن أي جهاز بها مباشرة. وبذلك يمكن ضمان وجود مصدر للكهرباء بشكل مستدام ودون الحاجة إلى الاقتراب من شبكات الكهرباء العادية.

وتصميم السترة جميل، وهناك شريط من الضوء الأزرق يحيط بغطاء الرأس، ويتميز بأن وزنه خفيف جدًا. وجرت مراعاة أن تكون أماكن الخلايا الشمسية مناسبة لحركة من يرتدي الجاكيت، حتى لا يشعر بأي إعاقة وهو يتحرك، وبما لا يؤثر في نفس الوقت على قدرة الخلايا على الوصول للضوء وتخزين الطاقة.

ويختلف شكل الخلايا الشمسية، فمنها المستطيل ومنها المثلث، ولم يجر تحديد إن كان من الممكن أن تتحول السترة إلى منتج تجاري، فهي لا تزال فكرة معروضة للاستثمار، لكن هناك تفاؤل كبير بكونها ستنتشر بشكل واسع، إن جرى إعداد خطة تضمن إنتاجها بسعر مناسب للشباب.

وأشاد رواد المعرض في برشلونة بهذه السترة، وبتصميمها الشبابي، الذي لا يجعل من يراها يشك في أنها جهاز إلكتروني متكامل، وتقنية حديثة جدًا.

وتستمر جهود الشركات الكبرى لاستغلال الطاقة الشمسية بأفضل الطرق الممكنة، في إطار السعي للتقليل من استهلاك الوقود الأحفوري للحفاظ على البيئة.