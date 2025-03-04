إزالة التعديات على أراضي وعقارات في منطقتي الفرناج و تاجوراء

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إزالة التعديات على قطعة أرض في منطقة تاجوراء

إخلاء عقار يتمثل في قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين في منطقة الفرناج

كشفت وزارة الداخلية، في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن إزالة التعديات على قطعة أرض في منطقة تاجوراء.

وقالت الوزارة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه بناءًا على تعليمات مكتب النائب العام بشأن الشكوى المقدمة من أحد المواطنين حول التعدي على أرضه الواقعة في منطقة تاجوراء، نفّذت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، حملة ميدانية لإزالة كافة التعديات ووقف أي تجاوزات قانونية.

وأوضحت، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

إخلاء عقار يتمثل في قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين في منطقة الفرناج

وفي وقت سابق، وتنفيذاً لأوامر المحامي العام بطرابلس، قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بإخلاء عقار يتمثل في قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين في منطقة الفرناج بشهداء عين زارة، وتبلغ مساحتها نحو ثلاثة هكتارات.

وقد تم تسليم الأرض إلى مالكها الشرعي فور إخلائها من الشاغلين بالمخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الأوراق إلى مكتب المحامي العام.