أنطونيو جوتيريش: على المجتمع الدولي التكاتف لإنهاء الحـ.رب في غـ.زة

أخبار ليبيا 24

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن على المجتمع الدولي أن يتعاون لكي ينجح في إنهاء حرب إسـ.رائيـ.ل على قطاع غـ.زة.

وشارك “جوتيريش”، اليوم، في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، وألقى كلمة، قال فيها إن الدمـ.ار الذي حدث في قطاع غـ.زة بسبب الهجـ.مات الإسـ.رائـ.يلية، غير مسبوق، مشيرًا إلى أن المستقبل قد يحمل المزيد من الدمـ.ار إن لم تتكاتف الدول لرفض الوجود العـ.سكري في القطاع.

إزالة العقبات أمام دخول المساعدات ضرورة

وشدد على أهمية أن يجري تحرير المحتجزين الإسـ.رائيليـ.ين لدى حمـ.اس، وكذا المعتـ.قلين الفلـ.سطينـ.يين لدى إسـ.رائـ.يل، ولفت إلى ضرورة ألا تكون هناك أية عقبات أمام المساعدات وهي في طريقها إلى الفلسـ.طينيين.

وأشار إلى أنه لا مستقبل آمن لأهالي غـ.زة إلا إن كان القطاع جزءًا من دولة فلسـ.طينية، ولا يمكن إعادة الإعمار دون الاتفاق على آليات سياسية واضحة، وأضاف: “لا يمكن الموافقة على تقليص مساحة القطاع، وأرحب بدعوة الجامعة العربية لتوفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار”.

وأشاد الأمين العام للأمم المتخدة، بجهود منظمة الأونروا، ورأى أنها قادرة على العمل في أصعب المواقف، مشيرًا إلى أهمية أن يدعم المجتمع الدولي تلك المنظمة.

وأكد ضرورة أن يتوقف العـ.نف في الضفة الغربية، وألا تنفذ إسـ.رائيل أي عمليات استيـ.طانية هناك.

في السياق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده ستتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين، لتشكيل لجنة إدارية مستقلة، بعيدًا عن الفصائل “تكنوقراط”، لتتولى مهمة إدارة قطاع غـ.زة، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة ستكون مشكلة من أصحاب الخبرات.

وأضاف “السيسي”، خلال كلمته، أن تلك اللجنة ستشرف على إعادة الإعمار، وتمهد الطريق كي تعود السلطة الفلسطينية إلى غـ.زة مجددًا.

وأشار إلى أن مصر ستعمل، بالتعاون مع الأردن، على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، للتولى مهام فرض الأمن في قطاع غزة، خلال المرحلة المقبلة.