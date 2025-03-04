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أقوى الجيوش عالميًا في 2025.. ترتيب يعكس موازين القوى

سباق التسلح العالمي.. كيف تتغير خارطة النفوذ العسكري؟

4 مارس، 2025 12:11 ص
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أقوى الجيوش عالميًا في 2025.. ترتيب يعكس موازين القوى
أقوى الجيوش عالميًا في 2025.. ترتيب يعكس موازين القوى

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  • الولايات المتحدة وروسيا والصين.. صدارة غير قابلة للمنافسة لـ الجيوش
  • مصر ضمن العشرين الأقوى عسكريًا.. كيف حققت هذا الإنجاز؟
  • نفوذ عسكري متنامٍ لآسيا.. هل تراجع تأثير أوروبا؟
  • مؤشرات القوة العسكرية.. هل الأرقام تعكس الواقع الفعلي؟

الترتيب العسكري العالمي لعام 2025: قراءة تحليلية لموازين القوة

مشهد عسكري متغير

مع استمرار سباق التسلح العالمي، تكشف مؤسسة Global Firepower عن أحدث تصنيفاتها للقوة العسكرية في عام 2025، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة كأقوى جيش عالميًا، تليها روسيا والصين، فيما أظهرت دول مثل الهند وتركيا ومصر حضورًا لافتًا في القائمة. فما الذي تعكسه هذه الأرقام؟ وكيف تغيرت خارطة النفوذ العسكري بين القوى العالمية؟

  • الولايات المتحدة في الصدارة، وروسيا والصين تتنافسان على النفوذ. مصر تحافظ على وجودها ضمن أقوى 20 جيشًا، فيما تتزايد هيمنة آسيا عسكريًا.

التصنيف العام لأقوى 20 جيشًا عالميًا

فيما يلي تصنيف أقوى الجيوش عالميًا بناءً على مؤشر PwrIndx، حيث كلما كان الرقم أقل، كان الجيش أقوى:

الترتيب الدولة PwrIndx
1 الولايات المتحدة 0.0744
2 روسيا 0.0788
3 الصين 0.0788
4 الهند 0.1184
5 كوريا الجنوبية 0.1656
6 المملكة المتحدة 0.1785
7 فرنسا 0.1878
8 اليابان 0.1839
9 تركيا 0.1902
10 إيطاليا 0.2164
11 البرازيل 0.2415
12 باكستان 0.2513
13 إندونيسيا 0.2557
14 ألمانيا 0.2601
15 إسرائيل 0.2661
16 إيران 0.3048
17 إسبانيا 0.3242
18 أستراليا 0.3298
19 مصر 0.3427
20 أوكرانيا 0.3755

تحليل المؤشرات: تفوق أمريكي ومنافسة روسية-صينية

الولايات المتحدة لا تزال في المقدمة بفضل إنفاقها العسكري الهائل الذي تجاوز 800 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى تفوقها في التقنيات العسكرية والتسليح المتقدم.

روسيا والصين، ورغم التساوي في المؤشر، تشهدان سباقًا تسليحيًا محتدمًا، حيث تمتلك روسيا قوة نووية ضخمة وجيشًا خاض حروبًا فعلية، بينما تواصل الصين تعزيز قدراتها البحرية والفضائية.

الهند حافظت على مركزها الرابع، مع إنفاق دفاعي متزايد وتطوير أنظمة تسليحية محلية.

كوريا الجنوبية وتركيا من الدول التي برزت بقوة في التصنيف، حيث تعتمد الأولى على دعم أمريكي واسع، فيما تعزز تركيا صناعاتها الدفاعية المستقلة.

الولايات المتحدة في الصدارة، وروسيا والصين تتنافسان على النفوذ. مصر تحافظ على وجودها ضمن أقوى 20 جيشًا، فيما تتزايد هيمنة آسيا عسكريًا.
الولايات المتحدة في الصدارة، وروسيا والصين تتنافسان على النفوذ. مصر تحافظ على وجودها ضمن أقوى 20 جيشًا، فيما تتزايد هيمنة آسيا عسكريًا.
الدول العربية والإقليمية: مصر وإيران في مشهد التنافس

مصر جاءت في المرتبة 19 عالميًا، محافظةً على مكانتها ضمن أقوى 20 جيشًا في العالم، بفضل أسطول بحري ضخم وقوة برية متماسكة، رغم التحديات الاقتصادية.

إيران تراجعت في التصنيف، لكنها ما زالت تعتمد على ترسانتها الصاروخية والقدرات غير التقليدية.

إسرائيل تحتل المرتبة 15، معتمدة على تفوق تكنولوجي ودعم استراتيجي قوي.

مستقبل خارطة النفوذ العسكري

مع ازدياد التوترات العالمية، تبقى مسألة القوة العسكرية عاملاً رئيسيًا في موازين القوى الدولية. هل ستشهد السنوات القادمة تغييرات جذرية في التصنيف؟ هذا ما ستكشفه الأحداث المقبلة.

4 مارس، 2025 12:11 ص
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