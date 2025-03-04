أقوى الجيوش عالميًا في 2025.. ترتيب يعكس موازين القوى

الولايات المتحدة وروسيا والصين.. صدارة غير قابلة للمنافسة لـ الجيوش

مصر ضمن العشرين الأقوى عسكريًا.. كيف حققت هذا الإنجاز؟

نفوذ عسكري متنامٍ لآسيا.. هل تراجع تأثير أوروبا؟

مؤشرات القوة العسكرية.. هل الأرقام تعكس الواقع الفعلي؟

الترتيب العسكري العالمي لعام 2025: قراءة تحليلية لموازين القوة

مشهد عسكري متغير

مع استمرار سباق التسلح العالمي، تكشف مؤسسة Global Firepower عن أحدث تصنيفاتها للقوة العسكرية في عام 2025، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة كأقوى جيش عالميًا، تليها روسيا والصين، فيما أظهرت دول مثل الهند وتركيا ومصر حضورًا لافتًا في القائمة. فما الذي تعكسه هذه الأرقام؟ وكيف تغيرت خارطة النفوذ العسكري بين القوى العالمية؟

الولايات المتحدة في الصدارة، وروسيا والصين تتنافسان على النفوذ. مصر تحافظ على وجودها ضمن أقوى 20 جيشًا، فيما تتزايد هيمنة آسيا عسكريًا.

التصنيف العام لأقوى 20 جيشًا عالميًا

فيما يلي تصنيف أقوى الجيوش عالميًا بناءً على مؤشر PwrIndx، حيث كلما كان الرقم أقل، كان الجيش أقوى:

الترتيب الدولة PwrIndx 1 الولايات المتحدة 0.0744 2 روسيا 0.0788 3 الصين 0.0788 4 الهند 0.1184 5 كوريا الجنوبية 0.1656 6 المملكة المتحدة 0.1785 7 فرنسا 0.1878 8 اليابان 0.1839 9 تركيا 0.1902 10 إيطاليا 0.2164 11 البرازيل 0.2415 12 باكستان 0.2513 13 إندونيسيا 0.2557 14 ألمانيا 0.2601 15 إسرائيل 0.2661 16 إيران 0.3048 17 إسبانيا 0.3242 18 أستراليا 0.3298 19 مصر 0.3427 20 أوكرانيا 0.3755

تحليل المؤشرات: تفوق أمريكي ومنافسة روسية-صينية

الولايات المتحدة لا تزال في المقدمة بفضل إنفاقها العسكري الهائل الذي تجاوز 800 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى تفوقها في التقنيات العسكرية والتسليح المتقدم.

روسيا والصين، ورغم التساوي في المؤشر، تشهدان سباقًا تسليحيًا محتدمًا، حيث تمتلك روسيا قوة نووية ضخمة وجيشًا خاض حروبًا فعلية، بينما تواصل الصين تعزيز قدراتها البحرية والفضائية.

الهند حافظت على مركزها الرابع، مع إنفاق دفاعي متزايد وتطوير أنظمة تسليحية محلية.

كوريا الجنوبية وتركيا من الدول التي برزت بقوة في التصنيف، حيث تعتمد الأولى على دعم أمريكي واسع، فيما تعزز تركيا صناعاتها الدفاعية المستقلة.

الدول العربية والإقليمية: مصر وإيران في مشهد التنافس

مصر جاءت في المرتبة 19 عالميًا، محافظةً على مكانتها ضمن أقوى 20 جيشًا في العالم، بفضل أسطول بحري ضخم وقوة برية متماسكة، رغم التحديات الاقتصادية.

إيران تراجعت في التصنيف، لكنها ما زالت تعتمد على ترسانتها الصاروخية والقدرات غير التقليدية.

إسرائيل تحتل المرتبة 15، معتمدة على تفوق تكنولوجي ودعم استراتيجي قوي.

مستقبل خارطة النفوذ العسكري

مع ازدياد التوترات العالمية، تبقى مسألة القوة العسكرية عاملاً رئيسيًا في موازين القوى الدولية. هل ستشهد السنوات القادمة تغييرات جذرية في التصنيف؟ هذا ما ستكشفه الأحداث المقبلة.