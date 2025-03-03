من مصراتة إلى اللود.. المنطقة الوسطى تحرك دوريات عسكرية| صور

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المنطقة الوسطى تحرك دوريات عسكرية من المنطقة الممتدة من مصراتة مرورا بمنطقة الشويرف إلى اللود

الهدف من الدوريات تأمين المنطقة من أي خروقات أمنية وعسكرية وضبط المخالفين للقانون

قالت رئاسة الأركان العامة، التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، إن المنطقة العسكرية الوسطى بقيادة محمد إبراهيم موسي، حركت دوريات عسكرية في المنطقة الممتدة من مصراتة مرورا بمنطقة الشويرف إلى اللود.

آمر المنطقة الوسطى يأمر بتحريك دوريات عسكرية من المنطقة الممتدة من مصراتة مرورا بمنطقة الشويرف إلى اللود

وأوضحت رئاسة الأركان، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، صباح اليوم الاثنين، أن هذه الدوريات جرى تشكيلها من مختلف الوحدات القتالية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بناء على تعليمات آمر المنطقة الفريق محمد إبراهيم موسى.

الهدف من الدوريات تأمين المنطقة من أي خروقات أمنية وعسكرية وضبط المخالفين للقانون

وأضاف البيان، أن دوريات تحركت من مصراتة، مرورا بمنطقة الشويرف، ومنها إلى اللود، وذلك للحفاظ على الأمن وتأمين المنطقة من أي خروقات أمنية وعسكرية، وضبط المخالفين للقانون.

التخلص من مخلفات الحروب التي تم تجميعها بالمنطقة الوسطى

وفي وقت سابق، وبناءاً على تعليمات آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد إبراهيم موسي، بخصوص التخلص من مخلفات الحروب التي تم تجميعها بالمنطقة الوسطى.

قامت مفرزة الهندسة التابعة لشعبة الهندسة بالمنطقة بالتخلص من كمية من المخلفات تقدر بحوالي 2 طن حيث تم إعدامها بمنطقة الكراريم حسب المعايير الوطنية المتبعة وبحضور مندوب من الشرطة العسكرية.