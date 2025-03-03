عطاءات استكشاف النفط بـ ليبيا.. فرصة استثمارية أم تفريط؟

مؤسسة النفط تعلن أول جولة عطاءات منذ 2008

وزير النفط الموقوف: القرار مخالف لسلطة مجلس النواب

كتلة التوافق بمجلس الدولة: تهديد خطير لأمن الطاقة

استكشافات جديدة.. بين إنعاش الاقتصاد والمخاوف السيادية

في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار صناعة النفط الليبية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشافات النفطية، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2008. هذه المبادرة، التي جاءت خلال مراسم رسمية في العاصمة طرابلس، تحمل بين طياتها طموحات اقتصادية كبيرة، لكنها في الوقت ذاته فجّرت جدلًا سياسيًا واسعًا بين الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.

ترى المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه الجولة من العطاءات ضرورية لاستعادة دور ليبيا كمصدر رئيسي للطاقة، خاصة مع التحديات التي مر بها القطاع بسبب الأزمات السياسية والأمنية. رئيس المؤسسة، مسعود سليمان ارحومه، أكد خلال كلمته في الحفل الرسمي أن هذه الخطوة تمثل “إحياءً لقطاع النفط الليبي وإعادة جذب الشركات العالمية للاستثمار”، مضيفًا أن الاستكشافات الجديدة ستسهم في تعويض الإنتاج المفقود وزيادة الاحتياطي الوطني من الهيدروكربونات.

إعلان مؤسسة النفط عن جولة عطاءات للاستكشاف يثير جدلًا حادًا بين الجهات الرسمية، وسط اتهامات بالتفريط في الثروات النفطية وتجاوز قرارات مجلس النواب.

غير أن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة شديدة من عدة أطراف، أبرزها وزير النفط والغاز الموقوف محمد عون، الذي اعتبرها “مخالفة صريحة لقرار مجلس النواب القاضي بعدم المساس بالثروات السيادية”. وأشار عون إلى أن “عدم التقيد بالقوانين والقرارات قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية جسيمة”، منتقدًا ما وصفه بتجاهل المؤسسة لجهود تطوير الحقول المحلية، في وقت تحتاج فيه ليبيا بشكل مُلحّ إلى الغاز.

مجلس الدولة.. اتهامات بالتفريط وهدر الثروة

لم يقتصر الاعتراض على وزير النفط الموقوف، بل امتد إلى مجلس الدولة، حيث أصدرت كتلة التوافق بيانًا شديد اللهجة، وصف فتح العطاءات بأنه “إعلان هدر وتفريط بمقدرات الدولة النفطية وتهديد خطير لأمن الطاقة الليبي”.

وحذرت الكتلة من أن “فتح العطاء في ظل حكومة منتهية الولاية، وفي غياب الشفافية، سيفتح الباب أمام فساد ممنهج ويدفع بالقطاع نحو الارتهان لقوى أجنبية”. بل وذهبت إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن “الحكومة تمارس سياسة النفط مقابل البقاء، في مخالفة واضحة لقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023، مما يجعل هذه الخطوة جريمة متكاملة الأركان”.

بين الاستقرار والاستثمار.. حسابات معقدة

من منظور اقتصادي، يرى الخبراء أن هذه العطاءات يمكن أن تساهم في انتعاش قطاع النفط الليبي، خاصة أن البلاد تمتلك احتياطات ضخمة غير مستكشفة. ولكن المشكلة تكمن في غياب الاستقرار التشريعي والتنفيذي، حيث يشكك البعض في مدى التزام الحكومة الحالية بالاتفاقيات المبرمة، لا سيما في ظل انتهاء ولايتها وفقًا لقرارات مجلس النواب.

أما على الصعيد السياسي، فإن هذه الخطوة تعكس حالة الانقسام الحاد بين المؤسسات الرسمية في ليبيا، حيث يتجلى صراع النفوذ بين الحكومة ومجلس النواب من جهة، وبين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط من جهة أخرى. هذا الانقسام يطرح تساؤلات حاسمة حول مستقبل العطاءات نفسها، ومدى قدرة الشركات العالمية على الدخول في استثمارات طويلة الأجل وسط مناخ تشريعي غير مستقر.

النفط الليبي.. ورقة في لعبة النفوذ الدولي

اللافت أن الجدل حول العطاءات لم يقتصر على الداخل الليبي، بل امتد ليحظى باهتمام دولي، لا سيما من قبل الدول التي تعتمد على النفط الليبي كمصدر رئيسي للطاقة. فمع تصاعد المنافسة العالمية على الموارد النفطية، قد تتحول هذه العطاءات إلى ساحة صراع بين القوى الكبرى، التي تسعى كل منها إلى تأمين حصتها من الاحتياطي الليبي.

وبينما تأمل المؤسسة الوطنية للنفط أن يسهم هذا التطور في تعزيز الإنتاج وزيادة الإيرادات، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق ذلك في ظل انقسام سياسي حاد، أم أن هذه العطاءات ستصبح نقطة اشتعال جديدة في المشهد الليبي المعقد؟