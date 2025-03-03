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ضبط شخص بتهمة تخريب وتكسير عدادات قياس استهلاك الكهرباء في منطقة الهضبة أبو نعيم

إحالة المتهم إلى مكتب النائب العام

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، الأحد، ضبط شخص بتهمة تكسير عدادات قياس استهلاك الكهرباء بالهضبة أبو نعيم.

ضبط شخص بتهمة تخريب وتكسير عدادات قياس استهلاك الكهرباء في منطقة الهضبة أبو نعيم

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية طرابلس، تلقى بلاغًا حول قيام أحد الأشخاص بتخريب وتكسير عدادات قياس استهلاك الكهرباء في منطقة الهضبة أبو نعيم.

إحالة المتهم إلى مكتب النائب العام

وعلى الفور تحركت دوريات الفرع إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط المشتبه به وأخذ أقواله أثناء توقيفه، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

نجاح تجربة تطبيق العدادات الذكية للدفع المسبق

وكان رئيس قسم متابعة الفقد التجاري بالشركة العامة للكهرباء عبد السلام الشاعري، قد أكد نجاح تجربة تطبيق العدادات الذكية للدفع المسبق في عدة مدن ليبية منها مصراتة وطرابلس وزليتن، وبنغازي.

الشاعري أوضح أن هذه العدادات تساهم بشكل كبير في الحد من الهدر في استهلاك الكهرباء، وأظهرت الإحصائيات انخفاضًا ملحوظا في الطلب على الطاقة بعد تركيبها.

وأشار إلى أن عملية تركيب العدادات تكون من خلال شركات خاصة بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء، والمواطنين استقبلوا الفكرة بشكل إيجابي حتى الآن.

تسهيل عملية شحن العدادات من خلال توفير عدة خيارات للدفع

كما لفت إلى أن الشركة تعمل على تسهيل عملية شحن العدادات من خلال توفير عدة خيارات للدفع، بما في ذلك شبابيك الجباية والخدمات الإلكترونية عبر كروت ليبيانا والمدار.

وأوضح أن الهدف من تطبيق هذه العدادات هو الحد من الفاقد التجاري، وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وبحسب الشاعري، ركبت أكثر من عشرة آلاف عداد ذكي في بنغازي حتى الآن، وخاصة في المناطق التي كانت تعاني من مشكلة التوصيلات غير المسجلة.