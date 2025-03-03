حادث مروري يقود إلى ضبط كميات من المخدرات والأسلحة في بني وليد

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في حادث مروري.. ضبط مركبة محملة بالمخدرات والأسلحة في بني وليد

وجود كميات من الذخيرة مبعثرة داخل المركبة

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن ضبط مركبة محملة بالمخدرات والأسلحة في بني وليد بعد حادث مروري.

ضبط مركبة آلية وسائقها عقب حادثة تدحرج على الطريق العام

وأوضحت الوزارة، أن قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بني وليد تمكن من ضبط مركبة آلية وسائقها عقب حادثة تدحرج على الطريق العام.

وجود كميات من الذخيرة مبعثرة داخل المركبة

تبيّن وجود كميات من الذخيرة مبعثرة داخل المركبة وعلى الأرض، أثناء معاينة موقع الحادث

وعلى إثر ذلك تم إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق، ما أسفر عن اكتشاف كميات من مخدر الحشيش وعدد من الأسلحة النارية مخبأة داخلها.

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين تم القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود مديرية أمن بني وليد

وتثمن وزارة الداخلية الجهود الأمنية التي تبذلها مديرية أمن بني وليد ومكوناتها، مشيدةً بسرعة استجابتهم للحوادث الطارئة والتعامل الفعّال مع مختلف القضايا الأمنية.

حادث سابق

وفي قت سابق، قام عبدالسلام سليم مدير أمن بني وليد، بتكليف دوريات من مركز شرطة النهر ومركز شرطة المدينة وقسم المرور بالإنتقال الي وادي سوف الجين بعد ورود بلاغ يفيد أن هناك مركبة ألية مشتعلة بها النيران واتخاذ مايلزم من اجراءات حول هذه المعلومات وبعد الوصول الي مكان الواقعة تبين أنه حادث سير لمركبة ألية غير واضحة المعالم أثر أضرام النار.