تيتيه تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تيتيه تشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

تيتيه تؤكد تطلعها لمواصلة التعاون من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري والممثل المقيم للأمم المتحدة أنيس تشوما، بسفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، وذلك في إطار اجتماعاتها التعارفية، مع الجهات الدولية.

وخلال اللقاء، ناقشت تيته التطورات السياسية الجارية والتحديات الراهنة، إضافة إلى سبل دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي في جهوده لتعزيز المؤسسات وترسيخ السلام والاستقرار.

تيته عن شكرها للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

وأعربت الممثلة الخاصة تيته عن شكرها للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدة تطلعها لمواصلة التعاون من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

إيجاد السبيل نحو حل يقوده الليبيون

وكانت المبعوثة الأممية، قد تعهدت بـ«البناء على العمل الذي قام به أسلافها وزملاؤها في البعثة، ومواصلة إيجاد السبيل نحو حل يقوده الليبيون ويملكون زمامه».

وقالت تيته، في تصريحات نقلها بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية: “لن يتحقق هذا “حل يقوده الليبيون” دون العمل بشكل فاعل مع جميع الليبيين – من جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمع المدني من الحكماء والنساء والشباب والمجتمعات المحلية والمكونات الثقافية”.

الحل الدائم

وأشارت المبعوثة الأممية، إلى أن «الحل الدائم يجب أن يكون حلاً يقوده الليبيون ويملكون زمامه»، فإنها تعهدت «بالعمل أيضاً مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للحصول على دعمها من أجل حشد الجهود الجمعية لتمكين الجهات الفاعلة الليبية من الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها».

كما تعهدت تيته «بدعم المؤسسات الليبية وتمكينها من إجراء انتخابات وطنية شاملة للجميع وصياغة رؤية وطنية جماعية للتصدي للتحديات التي تواجهها ليبيا منذ آمد بعيد».

المبعوثة الأممية: مهمتي لن تكون سهلة

وأقرت المبعوثة الأممية عقب وصولها إلى طرابلس بأن مهمتها «لن تكون سهلة»، لكنها قالت «العمل معاً يجعله ممكنًا، ولن أدخر جهداً في السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار لليبيا والشعب الليبي».

واختتمت تيته تصريحها بتأكيد «التزام الأمم المتحدة مبدعم ليبيا لتغدو مزدهرة ومستقرة وديمقراطية ــ ليبيا التي تخدم كل شعبها وتوفر لهم الفرص؛ ودولة التي تتبوأ مكانتها كطرف فاعل بكل ثقة على الساحة العالمية»، متعهدة بـ«العمل مع الليبيين والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية».