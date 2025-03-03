بمشاركة 16 فريقًا.. انطلاق النسخة العشرين من دوري منطقة بن يونس

أخبار ليبيا 24

انطلاق النسخة العشرين من دوري منطقة بن يونس

اللجنة العليا لدوري منطقة بن يونس تعلن انطلاق النسخة العشرين بمشاركة 16 فريقًا

إقامة مباراة استعراضية بعد انتهاء تصفيات المجموعة الأولى

كشفت اللجنة العليا لدوري كرة القدم بمنطقة بن يونس، مساء أمس الأحد، عن تحديد موعد انطلاق النسخة العشرين من الدوري لعام 2025، الذي سيشهد مشاركة 16 فريقًا من مختلف مناطق مدينة بنغازي.

اللجنة العليا: غدا.. انطلاق منافسات دوري كرة القدم بمنطقة بن يونس

وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، أن منافسات الدوري ستنطلق غدا الثلاثاء، الموافق الرابع من شهر رمضان المبارك.

اللجنة العليا: البطولة ستقتصر على اللاعبين من مواليد التسعينيات

وأكد رئيس اللجنة العليا، منير البسيوني، ورئيس اللجنة الفنية، محمد الشيباني، أن البطولة ستقتصر على اللاعبين من مواليد التسعينيات وما فوق، بحيث سيضم كل فريق 12 لاعبًا.

إقامة مباراة استعراضية بعد انتهاء تصفيات المجموعة الأولى

كما تم الإعلان عن إقامة مباراة استعراضية بعد انتهاء تصفيات المجموعة الأولى، بمشاركة نخبة من قدامى اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الوطني والأندية الليبية في مختلف الفترات المحلية والدولية، ومن مدن ليبية متعددة مثل البيضاء، المرج، درنة، وبنغازي.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تقديم جوائز قيمة للاعبين المتميزين في الدوري، بما في ذلك جائزة هداف الدوري وأفضل لاعب.

تنظيم دوري خاص بالفئات السنية والأكاديميات الرياضية

كما تم الإعلان عن تنظيم دوري خاص بالفئات السنية والأكاديميات الرياضية خلال الصيف المقبل.

من جانب آخر، يُعتبر دوري منطقة بن يونس هذا العام مميزًا حيث يحتفل بمرور 20 عامًا على انطلاقه منذ تأسيسه عام 1976، ويُقام ضمن فعاليات مهرجان شهداء الكرامة.