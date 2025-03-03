انطلاق دوري مهرجان الوفاء الثامن لكرة القدم الخماسية ببنغازي

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مهرجان الوفاء.. أولى مباريات الدوري لقاءً بين قدامى فريق الهلال وقدامى النادي الأهلي

الفرق المشاركة في الدوري

افتتاح دوري شهداء المحيشي بحضور نجوم كبار

تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات

شهدت مدينة بنغازي، مساء اليوم الاثنين، انطلاق دوري مهرجان الوفاء الثامن لكرة القدم الخماسية 2025 في ملعب الخماسيات بالنادي الأهلي بنغازي.

أولى مباريات الدوري لقاءً بين قدامى فريق الهلال وقدامى النادي الأهلي

شهدت أولى مباريات الدوري لقاءً بين قدامى فريق الهلال وقدامى النادي الأهلي، وانتهت بفوز قدامى الهلال 4-2، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

الفرق المشاركة في الدوري

ويشارك في الدوري هذا الموسم فرق قدامى أندية النصر، النجمة، التحدي، الهلال، النجوم، الوحدة العربية، المختار، السد، اتحاد تاورغاء، بالإضافة إلى قدامى الأهلي المستضيف.

افتتاح دوري شهداء المحيشي بحضور نجوم كبار

وفي وقت سابق، افتتحت اللجنة العليا المنظمة لدوري شهداء المحيشي مساء أمس فعاليات دوري المنطقة الخماسي بمشاركة عدد من الفرق من مختلف مناطق بنغازي وضواحيها.

تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات

وبحسب اللجنة، تم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق الكويفية، أرض زوارة، المروج، وأرض السلاك، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق حي الفاتح، السلماني، الشعبية، وحي الزيتونة. أما المجموعة الثالثة فشملت فرق أرض قريش، المحيشي، سيدي يونس، والليثي.

مباراة افتتاح الدوري

وشارك في مباراة الافتتاح عدد من النجوم الكبار في مباراة استعراضية، على رأسهم أكرم عياد، مرعي الرملي، أحمد الزوي، أسامة زقلام، مفتاح البرناوي، عياد الصويعي، خليفة الماقني، جلال المسلاتي، عادل شمقمق، وعلي الحاسي.

ضيوف شرف مميزون

كما شارك في المباراة ضيوف شرف مميزون، منهم اللاعب الدولي محمد المجدوب واللاعب السابق ونيس السراوي المزنة، الذين أضافوا لمسة من البريق والتاريخ إلى افتتاح البطولة.

دوري شهداء المحيشي

يعد دوري شهداء المحيشي، واحدًا من الفعاليات الرياضية الهامة في المنطقة، ويهدف إلى تكريم شهداء المحيشي من خلال دعم الرياضة وتعزيز قيم المنافسة والروح الرياضية بين الشباب.