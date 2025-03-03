النائب العام يأمر بإزالة التعديات على قطعة أرض في منطقة سوق الخميس

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جهود حماية حقوق المواطنين وتنفيذ القانون وضمان عدم المساس بالممتلكات الخاصة

النائب العام: إزالة التعديات على قطعة أرض تعود ملكيتها لأحد المواطنين في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس

تسليم الأرض إلى مالكها الشرعي وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة

داخلية الدبيبة تؤكد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، إزالة التعديات على قطعة أرض تعود ملكيتها لأحد المواطنين في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس.

إزالة التعديات على قطعة أرض تعود ملكيتها لأحد المواطنين في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: ” تنفيذًا لتعليمات النائب العام، قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الأحد، بإزالة تعديات داخل قطعة أرض تعود ملكيتها لأحد المواطنين في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس.

إزالة جميع المخالفات والتعديات التي أقامها بعض المواطنين على الأرض

وشملت الحملة إزالة جميع المخالفات والتعديات التي أقامها بعض المواطنين على الأرض، حيث تم تسليمها إلى مالكها الشرعي وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات

وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، وذلك في إطار تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق الملكية.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على حقوق المواطنين وتنفيذ القانون، وضمان عدم المساس بالممتلكات الخاصة.