الكوني يبحث مع السايح الاستعدادات لإجراء الانتخابات البلدية بالمنطقة الغربية

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الكوني: الرئاسي يدعم المفوضية بما يعزز جاهزيتها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات

السايح: اتخاذ كافة التدابير لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانسيابية

النمروش: جاهزون لتأمين الانتخابات وتوفير بيئة آمنة

عقد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اجتماعًا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لمتابعة الخطوات المعتمدة لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”.

السايح: اتخاذ كافة التدابير لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانسيابية

وقدّم السايح، خلال الاجتماع، إحاطة شاملة حول جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات البلدية، مؤكدًا اتخاذ كافة التدابير لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانسيابية.

تأمين الانتخابات في المنطقة الغربية

وحضر الاجتماع آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، الفريق صلاح الدين النمروش، حيث تم التأكيد على أهمية تأمين الانتخابات في المنطقة الغربية وفق الآليات المعتمدة من قبل المفوضية.

النمروش: جاهزون لتأمين الانتخابات وتوفير بيئة آمنة

من جهته، أكد الفريق النمروش جاهزية منتسبي المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتوفير بيئة آمنة تسهم في إنجاح العملية الانتخابية.

الكوني: الرئاسي يدعم المفوضية بما يعزز جاهزيتها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات

بدوره، أعرب الكوني عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية في إنجاز انتخابات المجالس البلدية، مؤكدًا استمرار دعم المجلس الرئاسي لها، بما يعزز جاهزيتها، ويوفر مناخًا ملائمًا لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في جميع مناطق ليبيا.

كما ناقش الاجتماع رؤية الكوني بشأن العودة إلى نظام المحافظات كسلطة تنفيذية، لما يوفره من سهولة في المتابعة، وضمان حصول جميع المناطق والمكونات الليبية على حقوقها عبر استلام ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ما من شأنه تخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية، لتمكينها من التركيز على دورها السيادي.