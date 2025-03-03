الطقس: اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب البلاد

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الطقس: اعتدال في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب مناطق غرب البلاد

الطقس: تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الشرقي

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الاثنين 3 مارس 2025، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، اعتدال في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب مناطق غرب البلاد، مع تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الشرقي.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 22)مْ.

الطقس: اعتدال في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب مناطق غرب البلاد

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر الى امساعد.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(18- 24)مْ على اغلب المناطق، وتسجل تراجع يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الأربعاء على غدامس والحمادة.

الرياح : شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24– 27)مْ وتسجل تراجع تدريجي من مساء اليوم على بعض المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الجغبوب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23– 30)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع ان تتكاثر السحب نهاية الأسبوع على غدامس والحمادة وبعض مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.