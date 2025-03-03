الدبيبة وملف تهجير أهل غزة… تقرير أمريكي مثير للجدل ونفي أكثر إثارة

مجلة أمريكية: الدبيبة عرض استقبال 200 ألف فلسطيني

هل ليبيا أصبحت ملاذًا للمُهجَّرين أم حقل تجارب للمؤامرات؟

الدبيبة يواجه العاصفة.. هل يستطيع إنكار هذه الفضيحة؟

بين العروبة والمصالح.. أين يقف عبد الحميد الدبيبة؟

نشرت مجلة “American Thinker” الأمريكية مقالًا صادمًا لكاتبه جيريمي كورسي، يُزعم فيه أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية قدَّم عرضًا سريًا للولايات المتحدة باستقبال ما بين 100 إلى 200 ألف لاجئ فلسطيني من غزة في ليبيا. وبغض النظر عن مدى مصداقية المجلة وكاتبها، فإن مجرد طرح هذا السيناريو كفكرة يُثير غضب الليبيين ويطرح تساؤلات خطيرة حول دوافع الدبيبة، ومَن يقف وراء هذه الادعاءات.

المكتب الإعلامي للدبيبة سارع بنفي صحة هذه المعلومات، لكن هل النفي وحده يكفي؟ هل هذه مجرد عاصفة إعلامية سرعان ما تهدأ، كما اعتاد الدبيبة التعامل مع الأزمات السابقة؟ أم أن هذه المرة ستختلف، ويضطر إلى اتخاذ خطوات عملية لإثبات براءته؟ فلو كان بريئًا حقًا، فلماذا لا يُقاضي المجلة؟ لماذا لا يتخذ خطوات تصعيدية ضدها؟ أم أنه يراهن على أن الوقت كفيل بجعل القضية تُنسى وسط هموم الحياة اليومية للمواطن الليبي؟

مقال أمريكان ثينكر يزعم أن الدبيبة عرض استقبال لاجئين من غزة. المكتب الإعلامي نفى، لكن هل يكتفي بالنفي؟ أم أن هناك ما يخفى عن الرأي العام؟

من هو جيريمي كورسي؟

لا بد من الإشارة إلى أن كاتب المقال، جيريمي كورسي، شخصية مثيرة للجدل، وسبق له الترويج لنظريات المؤامرة في الولايات المتحدة. فهل تحرك بدافع ذاتي أم تم تمويله من جهة ما؟ هل استند إلى معلومات حصل عليها من مصادر موثوقة، أم أن هناك جهات صهيونية أو حتى دول إقليمية دفعت به إلى كتابة هذا المقال، ربما لاختبار رد فعل الليبيين تجاه فكرة توطين الفلسطينيين؟

لماذا ليبيا؟ ولماذا الآن؟

تاريخيًا، لطالما كانت ليبيا داعمة للقضية الفلسطينية، لكن فكرة توطين الفلسطينيين في أي دولة أخرى كانت دائمًا خطًا أحمر. فلماذا يتم الزج بليبيا في هذا السياق اليوم؟ وهل هناك جهات خارجية تسعى إلى خلق حالة من الفوضى الداخلية من خلال إثارة هذه المسألة؟

هل الشعب الليبي سيسكت؟

الشعب الليبي، الذي خرج غاضبًا في الشوارع ضد أي خطوة تُشير إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما حدث بعد الكشف عن لقاء نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية المقالة، بنظيرها الإسرائيلي، هل سيقبل اليوم بهذا الطرح؟ هل سيسكت أمام ما يُقال عن استعداد ليبيا لاحتضان الفلسطينيين المُهجَّرين، وهو ما يُعتبر انسلاخًا كاملًا عن العروبة وعن الموقف العربي الرافض للتهجير القسري لأهالي غزة الذين تعرَّضوا لحرب إبادة مستمرة لأكثر من عام ونصف؟

أم أن الليبيين سيتحركون مجددًا، وسيُسمعون صوتهم عاليًا في وجه الدبيبة كما فعلوا من قبل؟

ليبيا تُباع لمن يدفع أكثر!

الدبيبة، الذي يتشبث بالسلطة بأي ثمن، هل بات اليوم مستعدًا لبيع ليبيا بأكملها، وليس فقط استقبال المُهجَّرين؟ وهل يمكن الوثوق بشخص انسلخ تمامًا عن القومية العربية، وفضَّل مصلحته الشخصية على حساب بلده وهويته؟

الكرة الآن في ملعب الدبيبة، فإما أن يُغلق هذا الملف بسرعة، ويخرج بموقف حاسم يرفض فيه الفكرة نهائيًا، أو أن يواجه العاصفة القادمة من غضب شعبي لا يُمكن التنبؤ بعواقبه.