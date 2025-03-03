الإمداد الطبي: توزيع شحنة أدوية على 13 مستشفى ومركز

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جهاز الإمداد الطبي يوزع شحنة أدوية على مستشفيات ومراكز صحية

تسليم شحنة من الأدوية العامة لعدد من المراكز الصحية

استمرار توفير الأدوية العامة والتخصصية في المستشفيات والمراكز الصحية

أعلن جهاز الإمداد الطبي، عن تسليم شحنة من الأدوية العامة لعدد من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البلاد.

تسليم شحنة من الأدوية العامة من قبل جهاز الإمداد الطبي لعدد من المستشفيات والعيادات

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه قام بتوزيع الأدوية لكل من: الخدمات الصحية المردوم – العيادة المجمعة البدري – العيادة المجمعة أولاد تليس – مستشفى المعمورة القروي – مركز إعادة وتأهيل المعاقين جنزور – مركز علاج الكلى الزاوية – مجمع عيادات الدهماني – مستشفى فسانو – مخازن مكتب الصيدلة الأصابعة – العيادة المجمعة أبو عيسى – مستشفى علي عمر عسكر – عيادة التكبالي – مستشفى الحوادث ابوسليم .

استمرار توفير الأدوية العامة والتخصصية في المستشفيات والمراكز الصحية

وأشار الجهاز إلى أن عملية التوزيع تمت وفق الآلية المتبعة من قبله لضمان استمرار توفير الأدوية العامة والتخصصية في المستشفيات والمراكز الصحية، مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

تسليم شحنة من الأدوية العامة لعدد من المراكز الصحية

وفي وقت سابق.. تم تسليم شحنة من الأدوية العامة من قبل جهاز الإمداد الطبي لعدد من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية بمختلف مناطق البلاد.

حيث قام الجهاز بتوزيع الأدوية لكل من: “مستشفى الخضراء – العيادات المجمعة الصمود العزيزية – عيادة السلامة جهاز المخابرات – مركز خدمات الكلى جنزور – المركز الوطني للوقاية من الأمراض – الخدمات الصحية مسلاته – مخازن الجهاز فرع الوسطى”.

يأتي ذلك وفق الآلية المتبعة من قبل جهاز الإمداد الطبي بشأن استمرار توفر الأدوية العامة والتخصصية بكافة المستشفيات والمراكز الصحية وضمان تقديمهم أفضل الخدمات للمواطنين.