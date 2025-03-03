«الإسعاف والطوارئ» يعلن عدم تسجيل حرائق في مدينة الأصابعة

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الإسعاف والطوارئ: لم تتلقَّ فرق الإسعاف أي بلاغات حول نشوب حرائق في الأصابعة

الدبيبة ينتقد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومته عمران القيب

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حرائق في مدينة الأصابعة.

الإسعاف والطوارئ: لم تتلقَّ فرق الإسعاف أي بلاغات حول نشوب حرائق في الأصابعة

وأضاف الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه لم تتلقَّ فرق الإسعاف أي بلاغات حول نشوب حرائق في المدينة خلال الساعات الماضية.

وكانت مدينة الأصابعة قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الحرائق التي وصفت بأنها “مجهولة المصدر”.

الدبيبة ينتقد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومته عمران القيب

انتقد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومته عمران القيب، حول حرائق مدينة الأصابعة، ووصفها بأنها تصريحات متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية.

الدبيبة يحذر من خطورة تصريحات القيب

وحذر الدبيبة، في بيان له عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، من خطورة هذه التصريحات خاصة فيما يتعلق بنشر معلومات غير دقيقة وإثارة البلبلة، معتبرًا أن الوزير كان عليه التواصل مع الجهات المختصة قبل التصريح.

وكان القيب قد زار مدينة الأصابعة على رأس وفد علمي للبحث في أسباب الحرائق، وتحدث القيب عن رصد انتشار كبير لغاز الميثان في البلدة وذلك بعد أيام من هزة أرضية في الرحيبات رجح أن الغاز الذي يساعد على الاشتعال انبعث من التشققات الأرضية التي خلفتها.

حالة من الذعر والرعب بين الأهالي

وقد أثارت هذه الحرائق حالة من الذعر بين الأهالي، خاصةً في ظل تعذر تحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اشتعال النيران، سواء كان ذلك بفعل فاعل أو نتيجة لأسباب طبيعية أو غيرها.

وتعمل فرق الدفاع المدني والإطفاء في المدينة على متابعة الوضع عن كثب، حيث يتم التحقيق في جميع الحوادث السابقة لتحديد الأسباب وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

جهاز الإسعاف والطوارئ يدعو المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أي مناطق قد تشهد نشاطًا غير طبيعي

في ذات الوقت، دعا جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أي مناطق قد تشهد نشاطًا غير طبيعي قد يؤدي إلى اشتعال الحرائق.