أجدابيا.. ضبط متهم بحوزته أقراص مهلوسة

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أجدابيا.. العثور بحوزة المتهم على 28 شريطًا من الأقراص المهلوسة من نوع “ترامادول”

جهاز مكافحة المخدرات يواصل حملات التوعية بمخاطر المخدرات في مدارس بنغازي

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، ضبط متهم بحوزة أقراص مهلوسة في أجدابيا.

أجدابيا.. ضبط متهم بحوزة أقراص مهلوسة

وأوضح الجهاز، في بيان لها عبر صفحته ال رسمية بموقع “فيسبوك”، أن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة أجدابيا، تمكنوا من ضبط المدعو “ر.ع.ح.ي”، ليبي الجنسية ومقيم بحي الفرجان، وذلك بعد العثور بحوزته على 28 شريطًا من الأقراص المهلوسة من نوع “ترامادول”.

المتهم يقر خلال التحقيقات بتورطه في الاتجار بهذه الأقراص

وأضاف الجهاز، أن المتهم أقر خلال التحقيقات بتورطه في الاتجار بهذه الأقراص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتسجيل القضية برقم 2025/30. ومن المقرر عرضه على نيابة المخدرات لاستكمال الإجراءات القضائية.

جهاز مكافحة المخدرات يواصل حملات التوعية بمخاطر المخدرات في مدارس بنغازي

وكان فريق التوعية التابع لإدارة الشؤون الوقائية والإرشاد بجهاز مكافحة المخدرات في ليبيا، قد واصل لقاءه مع طلاب مدرسة 24 ديسمبر التابعة لمراقبة تعليم بنغازي.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، حيث تم التركيز على مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وكيفية التصدي لها من خلال زيادة الوعي بمخاطرها.

دور الجهاز في حماية الشباب من هذه الآفة

وأكد الحضور على دور الجهاز في حماية الشباب من هذه الآفة، معربين عن شكرهم لإدارة المدرسة والأخصائيين النفسيين والمرشدين الصحيين على جهودهم.

يأتي هذا النشاط في إطار خطة الجهاز المستمرة لمكافحة المخدرات، حيث يواصل رجاله مداهمة أوكار المخدرات في الجنوب الليبي، بينما يعمل فريق التوعية على حماية الطلاب من خلال شعارهم: “هم يتاجرون بالموت طمعًا – ونحن لهم بالمرصاد طوعًا”.

وتستمر إدارة الشؤون الوقائية والإرشاد في جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، ودعم الجهود الوطنية للحد من انتشار هذه الآفة.