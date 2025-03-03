أبو جناح والمبروك يبحثان عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي

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أبو جناح والمبروك يبحثان ملف التسويات والترقيات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي

وزارتا الصحة والمالية بحكومة الوحدة الوطنية تناقشان عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالقطاع الصحي

الجانبان يبحثان التحديات التي تواجه العناصر الأجنبية المستجلبة

إنشاء منظومة موحدة بهدف تحقيق التكامل بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الميزانية

بحث وزير الصحة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية رمضان أبوجناح، مع وزير المالية خالد المبروك، عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالقطاع الصحي، أبرزها: التسويات والترقيات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي، وسبل ضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية.

الجانبان يبحثان التحديات التي تواجه العناصر الأجنبية المستجلبة

وناقش المجتمعون، بحضور عدد من المسؤولين من الوزارتين، التحديات التي تواجه العناصر الأجنبية المستجلبة، مؤكدين ضرورة وضع آلية واضحة لحصرهم وتنظيم أوضاعهم.

إنشاء منظومة موحدة بهدف تحقيق التكامل بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الميزانية

واتفق الجانبان، على إنشاء منظومة موحدة بهدف تحقيق التكامل بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الميزانية، لضمان عدم الازدواجية في الإجراءات، وتحسين كفاءة الإنفاق المالي بما يحقق استدامة الموارد، ويوفر بيئة عمل أكثر تنظيمًا للعاملين في القطاع الصحي.

القطاع الصحي الليبي

ويعانى القطاع الصحي الليبي من عدة تحديات أهمها المرتبات ونقص الأدوية وحقوق العاملين والتسويات، بالإضافة إلى التحديات التى تتعلق بالعناصر المستجلبة والوافدين وأزمة اللاجئين السودانين في بلدية الكفرة.

ويأتى السؤال الذى يطرح نفسه هل تنجح المنظومة الموحدة المزمع انشاءها فى حل الأزمات التى يعاني منها القطاع الصحي في ليبيا.