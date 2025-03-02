نتنياهو يوقف إدخال المساعدات إلى غزة.. وحماس ترد: ابتزاز رخيص

أخبار ليبيا 24

قرر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، وقف دخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

ساعر: إسرائيل لن تستمر في السماح بدخولها

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن هناك كميات هائلة من المساعدات الإنسانية في غزة، ربما في أيدي حماس، وأن إسرائيل لن تستمر في السماح بدخولها، ولا مواصلة المفاوضات مع الحركة الفلسطينية “مجاناً”.

ووصف ساعر التحذيرات المتكررة من خطر المجاعة في غزة بأنها “كذبة”، وذلك في مؤتمر صحفي في القدس رداً على سؤال حول ما سيحدث إذا بدأ أهل غزة يتضورون جوعاً.

نتنياهو يهدد بـ”عواقب أخرى” ولن تقبل وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن القرار اتُخذ، لأن حماس رفضت قبول الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، التي انتهت السبت.

وهددت إسرائيل حماس بـ”عواقب أخرى” إذا أصرت على رفضها، مضيفة أنها لن تقبل وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن.

حماس تصف قرار نتنياهو الأخير بأنه “ابتزاز رخيص”

ومن جانب آخر، وصفت حماس قرار نتنياهو الأخير بأنه “ابتزاز رخيص، وجريمة حرب، وانقلاب سافر على الاتفاق”، محملاً نتنياهو “المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق”، بما يؤثر إنسانياً على الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بحسب الحركة.

وفي بيان نشرته على حسابها على تليغرام، قالت حماس إن اعتماد إسرائيل على مقترح أمريكي لتمديد المرحلة الأولى بما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار، “هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.”

الجهاد الإسلامي تصف قرار نتانياهو بـ “الانقلاب” على اتفاق وقف إطلاق النار

بدورها اتهمت حركة الجهاد الإسلامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ “الانقلاب” على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحملته مسؤولية التبعات.

وقال عضو القيادة السياسية في الحركة، خميس الهيثم، لوكالة فرانس برس إن “بيان نتانياهو انقلاب على الاتفاق الذي رعاه الوسطاء، والاحتلال يريد تمديد المرحلة الأولى دون تلبية الاستحقاقات التي التزم بها”، مضيفاً أن “الاحتلال هو الذي يتحمل تبعات ذلك”، على حد تعبيره.

ارتفاع عدد القتلى بعد قصف إسرائيلي

على صعيد آخر، قالت هيئة الدفاع المدني في غزة في بيان لها إن قصفاً مدفعياً لدبابات إسرائيلية، استهدف مناطق حدودية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بمقتل أربعة فلسطينيين وإصابة ستة آخرين “نتيجة استهدافات الاحتلال في مناطق متعددة من القطاع”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه قصف “مشتبهين زرعوا عبوة ناسفة”، يقول إنهم كانوا يعملون بالقرب من قوات الجيش شمال قطاع غزة، قبل أن تستهدفهم طائرة تابعة لسلاح الجو.

و بذلك ترتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة منذ وقف إطلاق النار إلى 116 قتيلاً، وأكثر من 490 مصاباً، بحسب الإحصاءات الرسمية في القطاع.

إرجاع شاحنات المساعدات كافة

إلى ذلك ، أكدت مصادر فلسطينية في غزة أنه جرى صباح اليوم إرجاع شاحنات المساعدات كافة، التي كان من المفترض أن تدخل القطاع، ومن بينها شاحنات وقود، فيما أفاد شهود عيان بمغادرة الدفعة الـ30 من مرضى غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس، إن مجموع ما دخل لقطاع غزة في الآونة الأخيرة من مساعدات لا يكفي لسد إحتياجات السكان لأسبوع واحد، وذلك لأن إسرائيل لم تلتزم بما نص عليه البروتوكول الإنساني بإدخال ما يكفي قرابة مليونين وأربعمائة ألف مواطن.