مو صلاح يسيطر على استفتاء أفضل موسم فردي فى البريميرليج

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يسيطر النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، حتى الآن، على صدارة استفتاء أفضل موسم فردي في تاريخ الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

الاستفتاء يجريه الموقع الرسمي للبطولة، وزاد عدد المصوتين فيه عن 4 آلاف مشجع، حتى اللحظة، فيما تمكن “مو صلاح” من الحصول على أكثر من 1800 صوت، بنسبة 43%، ولا يزال الاستفتاء مستمرًا.

وبحسب موقع البطولة، فإن طموحات الفرعون المصري أصبحت بلا حدود، بعدما قدم موسمًا غير مسبوق مع ناديه، وجعله يغرد وحيدًا في صدارة الجدول، لافتًا إلى أن “صلاح” حقق الكثير من الأرقام القياسية خلال البطولة، التي يتبقى على نهايتها 10 مباريات.

نجح في تخطي أرقام كريستيانو رونالدو

وقد تخطى محمد صلاح الأرقام القياسية للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد، في موسم 2007–2008، في صناعة الأهداف وتسجيلها، رغم أن عدد المباريات التي شارك بها “صلاح”، أقل من مباريات “رونالدو”.

وكان “صلاح” قد وصل لنفس عدد مساهمات “رونالدو”، في أفضل مواسمه بالدوري الإنجليزي، وهو 37 هدفًا وتمريرة حاسمة، قبل أن يكسر الرقم. وخلال موسم 2007-2008 وصل اللاعب البرتغالي إلى 37 مساهمة تهديفية، لكن صلاح وصل حتى الآن إلى 42 مساهمة، وهناك 10 مباريات باقية قد يقدم فيها المزيد.

في سياق متصل، أكد موقع “Planetfootball” الشهير، أن صلاح هو اللاعب الرابع عالميًا الذي يصنع أكثر من 100 هدف في دوريات أوروبا الكبرى، خلال الـ10 سنوات الماضية، بعدما صنع 107 أهداف حتى الآن.

ويأتي في مقدمة قائمة “ملوك الأسيست” توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ الألماني، إذ نجح في صناعة 148 هدفًا، ويأتي بعده في المركز الثاني ليونيل ميسي، بـ141 هدفًا، ثم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بـ138 هدفًا، ثم يأتي الفرعون المصري.