من المحطة 100 لـ الجويبية.. إزالة التعديات والوصلات على مسار النهر الصناعي

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النهر الصناعي.. حملة لإزالة التعديات والوصلات غير القانونية

الحملة تشمل مسار خط النهر الصناعي من المحطة 100 إلى خزان التجميع بالجويبية

حدوث إخفاق عند النقطة 118+228 خلال الشهرين الماضيين

كشف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأحد، عن تنفيذ حملة لإزالة التعديات والوصلات غير القانونية على مسار خط النهر الصناعي من المحطة 100 إلى خزان التجميع بالجويبية.

حملة ميدانية لإزالة التعديات والوصلات غير الشرعية على مسار خط النهر الصناعي من المحطة 100 إلى خزان التجميع بالجويبية

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الشرطة الزراعية فرع نالوت، بالتنسيق مع إدارة منظومة غدامس _ زوارة _ الزاوية، وشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء “المقاول الرئيسي المنفذ للمشروع” يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، نفذت حملة ميدانية لإزالة التعديات والوصلات غير الشرعية على مسار خط النهر الصناعي من المحطة 100 إلى خزان التجميع بالجويبية.

حدوث إخفاق عند النقطة 118+228 خلال الشهرين الماضيين

واستهدفت الحملة النقاط التي شهدت تعديات أثرت سلباً على تدفق المياه، حيث تم إزالة الوصلات غير القانونية التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لحدوث إخفاق عند النقطة 118+228 خلال الشهرين الماضيين.

حقل آبار غدامس جنوبا إلى المحطة 100 شمالا

وأضاف الجهاز، أن الحملة ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتشمل حقل آبار غدامس جنوبا إلى المحطة 100 شمالا.

حماية مصادر المياه وضمان وصولها للمناطق المستفيدة دون انقطاع

وأكدت إدارة المنظومة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة عمل تهدف إلى حماية مصادر المياه وضمان وصولها للمناطق المستفيدة دون انقطاع ، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات من شأنها التأثير على الإمدادات المائية.