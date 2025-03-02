مسلاتة.. القبض على المتهم بسرقة جرار زراعي

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مسلاتة.. ضبط شخص متورط في سرقة جرار زراعي

وحدة التحرى تنجح في التعرف على الجاني وتحديد موقع الجرار المسروق

ضبط تاجر ومروج لحبوب الهلوسة بمدينة صرمان

أعلنت وزارة الداخلية، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الأحد، القبض على المتهم بسرقة جرار زراعي بمسلاتة.

ضبط شخص متورط في سرقة جرار زراعي

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن وحدة التحري بمركز شرطة بناصر بمديرية أمن مسلاتة، تمكنت من ضبط شخص متورط في سرقة جرار زراعي، حيث نجحت الجهود الأمنية في التعرف على الجاني وتحديد موقع الجرار المسروق.

وأضافت المديرية، أنه تم القبض على المتهم (ا. ع. م) واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة.

ضبط تاجر ومروج لحبوب الهلوسة بمدينة صرمان

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن ضبط تاجر ومروج لحبوب الهلوسة بمدينة صرمان.

وأوضحت الوزارة، أن وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن صرمان، تمكّنت من ضبط أحد تجّار ومروّجي حبوب الهلوسة المخدّرة، حيث كان يقوم ببيع وتوزيع هذه المواد بين فئة من الشباب وأسفرت العملية عن ضبط أدلة تُثبت تورط المشتبه به في أنشطة الترويج والاتجار بهذه المواد المحظورة.

الداخلية: استمرار جهود مكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار جهودها في مكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.