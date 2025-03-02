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مديرية أمن بنغازي تحذر من عرض البضائع على الطرقات الرئيسية خصوصًا جزر الدوران

المديرية تعلن توفير ميادين وأسواق مخصصة لهذا الغرض

المديرية تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

حذرت مديرية أمن بنغازي الكبرى، جميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية من عرض البضائع على الطرقات الرئيسية، خصوصًا في جزر الدوران، لما يشكله ذلك من إعاقة لحركة السير، وازدحام مروري، ومخاطر تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

المديرية: إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين

وأكدت المديرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الجهات المختصة قد وفرت ميادين وأسواقًا مخصصة لهذا الغرض، داعيةً الجميع إلى الالتزام التام بالقوانين والضوابط التنظيمية.

مديرية أمن بنغازي تحذرمن عرض البضائع على الطرقات الرئيسية خصوصًا جزر الدوران

وشددت المديرية على أن الجهات الأمنية المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، وذلك في إطار فرض النظام العام وتعزيز السلامة المرورية داخل المدينة.

مدير أمن بنغازي الكبرى يتفقد الاستعدادات الأمنية لشهر رمضان المبارك

وفي وقت سابق، قام مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، بجولة ميدانية مفاجئة شملت قسمي النجدة والدوريات الراجلة، وذلك للوقوف على جاهزية العناصر الأمنية والتأكد من استعدادهم الكامل لتنفيذ الخطة الأمنية التي انطلقت رسميًا أمس الأحد.

كما عقد اللواء هويدي اجتماعًا موسعًا مع قسم المرور، بهدف تنسيق الجهود بينه وبين كل من قسم الدوريات الراجلة ومراكز الشرطة، وذلك لضمان انسيابية حركة السير والمحافظة على الفضاء العام، مع التأكيد على منع البيع العشوائي على الأرصفة حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال جولته، تفقد اللواء هويدي سير العمل في مبنى قسم النجدة الجديد، والذي لا يزال قيد الإنشاء، حيث أشاد بوتيرة العمل السريعة والتنظيم التقني المتميز الذي يُنفذ به المشروع، مؤكدًا على أهمية استكماله وفق أعلى المعايير لخدمة المنظومة الأمنية في المدينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مدير أمن بنغازي الكبرى على تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان تنفيذ خطة أمنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.