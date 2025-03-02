قمة للعملات الرقمية بالبيت الأبيض 7 مارس.. وترامب «متحدث»

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يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمتحدث، في قمة حول العملات المشفرة، تعقد في البيت الأبيض، 7 مارس الجاري، تضم كوكبة صناع العملات المشفرة والمستثمرين فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر عملة البتكوين وصل لأدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تأييد الولايات المتحدة الحكومة للعملات المشفرة. وأطلق الرئيس الأمريكي عملة مشفرة خاصة به، أطلق عليها «$TRUMP»، ونشر رابطًا لشرائها.

أمريكا تسعى لبناء أصول مشفرة

القمة المنتظرة، يتزعمها رجل الأعمال الشهير ديفيد ساكس، وشهرته «قيصر العملات»، ويتولى إدراتها المدير التنفيذي لمجموعة عمل دونالد ترامب للعملات المشفرة، بو هاينز.

وخلال الفترة الماضية، قرر الرئيس الأمريكي تدشين مجموعة عمل تشمل وكالات رئيسية، لتقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن العملات المشفرة، ويتضمن عملها تقييم إنشاء احتياطي استراتيجي من هذه الأصول باسم الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه المجموعة التي وقع «ترامب» قرارًا بتشكيلها، تضم ممثلين لوزارتي الخزانة والعدل، إلى جانب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع، ويعتمد عليها الرئيس الأمريكي في خطواته المتعلقة بالعملات المشفرة.

وقبل أن يقرر «ترامب» الدخول بقوة إلى مجال العملات الرقمية، كان من أشد المنتقدين لها، ورأى أن المتعاملين بها مخالفين للقانون.

وتغير موقف «ترامب» في حملته الرئاسية الأخيرة التي أدخلته للبيت الأبيض، ورحب بالاستثمار في العملات الرقمية، ووعد بإفساح المجال لها في الاقتصاد الأمريكي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فكر الرئيس الأمريكي في أن يكون لدى الولايات المتحدة احتياطي ضخم من تلك العملات، واستعان بخبراء في هذا المجال لاستشارتهم.

وعقب وصوله للبيت الأبيض، زادت قيمة العملة الرقمية الخاصة بترامب، إلى 38 ألف دولار، وهي التي أطلق عليها «عملة ميم». واستغل الرئيس الأمريكي نجاحه في الانتخابات الأمريكية للترويج لعملته، ونجح في ذلك بشكل مبهر.