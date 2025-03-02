قادة أوروبا يُعدّون خطة لإنقاذ أوكرانيا بغرض عرضها على ترامب

أخبار ليبيا 24

عُقدت قمة حاسمة في لندن، للدول الداعمة لأوكرانيا، ضمت 15 قائدًا أوروبيًا، ناقشوا الضمانات الأمنية في القارة العجوز. وجاء ذلك بعد المشادة الكلامية التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالمكتب البيضاوي.

وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بـ«زيلينسكي» في لندن، وعامله بود شديد، مؤكدًا على أن بلاده مصممة على دعم كييف في حربها.

محاولات أوروبية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

وشدد رئيس الوزراء البريطاني، على أن فرنسا وأوكرانيا وبريطانيا، تقود جهود صناعة خطة لوقف إطلاق النار، بغرض تقديمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أقرب وقت، لافتًا إلى أن الخطة لن تصمد بدون ضمانات أمنية أمريكية.

في السياق ذاته، كشفت الحكومة البريطانية، عن إرسال الدفعة الأولى من قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني، إلى كييف، الأسبوع المقبل، كمساعدات عسكرية. ومن المنتظر أن ترسل لندن ثلاث دفعات سنوية متساوية.

مساعدات عسكرية ضخمة

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت نحو 70 مليار دولار من المساعدات العسكرية، لأوكرانيا، منذ بداية الحرب مع روسيا، وفي المقابل أرسلت الدول الأوروبية أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات للجيش الأوكراني.

وفي العام الماضي، أرسل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج، نحو 25 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لكييف.

وتعمل أوكرانيا حاليًا، على تكثيف إنتاجها من الأسلحة، إلى جانب المساعدات التي ترسل إليها، وتصنع حاليًا أسلحة بقيمة نحو 30 مليار دولار كل عام، بحسب مسئولين في كييف.

وخلال 2024، صنعت أوكرانيا ما يصل إلى 1.5 مليون طائرة دون طيار «درون» ساعدتها بقوة في الحرب.

وتدعي كييف أنها قادرة على تصنيع 3 آلاف صاروخ و30 ألف طائرة دون طيار بعيدة المدى خلال العام الحالي.