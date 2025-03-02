غلق معمل ورصد مخالفات صحية في صبراتة وجنزور

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غلق معمل تحضير خبز وحبيز في جنزور

جولة تفتيشية استهدفت أحد معامل تحضير الخبز

المعمل تنعدم داخله المواصفات المطلوبة للمصانع

رصد عدة مخالفات بمحال للبيع اللحوم في صبراتة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إغلاق معمل خبز و كيكات بسبب انعدام المواصفات المطلوبة للمصانع.

جولة تفتيشية استهدفت أحد معامل تحضير الخبز تنعدم داخله المواصفات المطلوبة للمصانع

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أن مفتشوا مكتب جنزور قاموا بجولة تفتيشية استهدفت أحد معامل تحضير الخبز و الخبيز تنعدم داخله المواصفات المطلوبة للمصانع حيث تم تسجيل العديد من المخالفات أبرزها :-

– وجود حشرات.

– وجود مستنقع مياه طحلة بجانبه تنبعث منه الحشرات.

– طرق النقل سيئة.

– الأواني المستخدمة ظاهر عليها الصدأ.

وأشار المركز، أنه تم إغلاق المعمل بسبب تلك المخالفات التى تم رصدها أثناء الحملة.

حملة تفتيشية على محال بيع اللحوم في صبراتة

وفي وقت سابق، أعلن المركز، أن مفتشوا صبراتة رفقة الحرس البلدي قاموا بحملة على محال بيع اللحوم للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وتم رصد عدة مخالفات خلال الحملة، منها:

النظافة العامة سيئة.

وجود خلط بين أصناف اللحوم.

وجود لحوم مجهولة المصدر.

عدم وجود أختام علي اللحم.

عدم وجود شهادات صحية لبعض العمال.

عرض اللحوم خارج المبردات بكثرة.

ألواح التقطيع متهالكة وغير نظيفة.

وجود لحوم ظاهر عليها علامات فساد وتنبعث منها روائح كريهة.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.