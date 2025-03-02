رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. حالة الطقس ثاني أيام رمضان

أخبار ليبيا 24

الطقس: رياح نشطة جنوبية شرقية إلى جنوبية مثيرة للأتربة

الطقس: انخفاض الرؤية الأفقية على بعض هذه المناطق

ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأحد 2 مارس 2025.. حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، رياح نشطة جنوبية شرقية إلى جنوبية مثيرة للأتربة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال ووسط ليبيا “معظم مناطق الشمال الغربي- غدامس- الحمادة- الجفرة- الخليج وسهل بنغازي” مما قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض هذه المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية

وحول درجات الحرارة، فتوقع أن تكون مرتفعة نسبياً على المناطق الغربية وبعض مناطق الشمال الشرقي وتسجل انخفاض تدريجي من مساء اليوم على الشمال الغربي- غدامس والحمادة، ويوم الغد على أغلب المناطق الغربية والشمالية.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار هذا اليوم، تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 29)مْ، وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة خاصة على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية علي بعض المناطق، تتحول تدريجيا بعد ظهر يوم الغد إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(18- 25)مْ، وتسجل تراجع من مساء يوم الغد.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح : جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم علي غدامس- الحمادة والجفرة مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط الروية الأفقية تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلي شمالية غربية علي غدامس والحمادة وتشمل يوم الغد باقي المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27– 30)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد.

الواحات -السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23– 27)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع ان تتكاثر السحب نهاية الأسبوع على غدامس والحمادة وبعض مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.