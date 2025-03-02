رسميا.. دخول محطة حي السلام ببنغازي إلى الخدمة

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مشروع محطة حى السلام 220/30 ك.ف بمنطقة شبنه في مدينة بنغازي

الكهرباء: الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة حى السلام ببنغازي

إتمام عملية الشحن الفعلي لمحطة حي السلام 220/30 ك.ف

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، الانتهاء فعليا من تنفيذ مشروع محطة حى السلام بمنطقة شبنه في مدينة بنغازي.

شركة الكهرباء: الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة حى السلام بمنطقة شبنه

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن تم اليوم فعلياً الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة حى السلام 220/30 ك.ف بمنطقة شبنه في مدينة بنغازي والذي سيساهم مساهمة فعالة في دعم التغذية الكهربائية بمدينة بنغازي.

وأضافت الشركة، أن رئيس مجلس إدارة الشركة أصدر تعليماته إلى الإدارات المعنية بإتمام عملية الشحن الفعلي لمحطة حي السلام 220/30 ك.ف.

إعطاء الأذن بشحن مشروع محطة حي السلام الجديدة بنغازي الدخول بها على الشبكة

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، مقطع فيديو من داخل غرفة التحكم الرئيسية يظهر إعطاء الأذن بشحن مشروع محطة حي السلام الجديدة بنغازي لأول مرة و الدخول بها على الشبكة.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية الهامة لتحسين الجهد و تطوير الشبكة العامة بالمدينة .