حاملة طائرات نووية أمريكية تصل كوريا الجنوبية لـ”إظهار القوة”

كشفت قوات البحرية التابعة لكوريا الجنوبية، عن وصول حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون، إلى مدينة بوسان.

وأوضحت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم، أن حاملة الطائرات الأمريكية، التي تعمل بالطاقة النووية، جاءت إلى المدينة الواقعة جنوب البلاد، بغرض إظهار القدرة على ردع كوريا الشمالية في أي وقت، مشددة على أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم كوريا الجنوبية كشريك في تحالف عسكري قوي.

تعمل بالطاقة النووية.. وجاءت لـ”إظهار القوة”

وأضافت أن سفينة حربية تحمل اسم “برينستون”، انضمنت إلى حاملة الطائرات، إلى جانب المدمرة “ستريت”، مشيرة إلى أن القطعتين الحربيتين الإضافيتين قادرتان على إطلاق صواريخ موجهة، تستطيع استهداف أي مكان بدقة شديدة.

وذكر مسئول في البحرية الكورية الجنوبية، أن بلاده تتباحث مع الولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا، حول التدريبات التي يمكن أن تشترك فيها حاملة الطائرات النووية، لافتًا إلى أنه سيجري الإعلان عن تفاصيل التدريبات فور الاتفاق عليها.

زعيم كوريا الشمالية يهدد بصواريخ كروز

في المقابل، شهد كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، تجربة إطلاق صواريخ “كروز”، منذ نحو شهر، ووجه رئاسل لأعدائه مفادها أن بلاده قادرة على استخدام قوتها النووية في أي وقت تجاه أي عدو.

ونقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، عن وزارة الدفاع هناك، قولها إن استفزازات أمريكا العسكرية أصبحت فجة، في ظل القيادة الجديدة، لدونالد ترامب. وذكر مصدر بالوزارة عن أن واشنطن وأتباعها يهددون كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تصل أي قطعة حربية أمريكية بهذا الجحم إلى كوريا الشمالية، منذ شهر يونيو من العام الماضي، حينما وصلت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت النووية، إلى نفس المدينة، لكن في إطار تدريبات عسكرية بين البلدين، وليس لاستعراض القوة فقط كما يحدث حاليًا.

وقبل عامين، في نوفمبر 2023، جاءت أيضًا حاملة طائرات أمريكية، تسمى “كارل فينسون”، إلى ذات المنطقة.