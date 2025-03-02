بدء الامتحانات النصفية لـ«طلاب النقل» في ليبيا

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انطلقت الامتحانات النصفية، للفصل الدراسي الثاني، لسنوات النقل، في كل أنحاء ليبيا، صباح اليوم.

وتنعقد الامتحانات لطلاب التعليم الأساسي والثانوي والديني، بإشراف المعلمين ومنسقي الامتحانات بالمدارس، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وقال موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية، إن على الطلاب وضع خطة دراسية للمذاكرة، عبر تقسيم وقتهم، على أن يعمل كل طالب وفقًا لقدراته الشخصية على الحفظ والفهم خلال شهر رمضان الكريم.

نصائح وزارة التعليم: النوم يساعد على التركيز

وأكد «المقريف»، خلال تصريحاته، أهمية أن يحصل كل طالب على قدر مناسب من النوم، وتجنب السهر، حتى لا يفقد تركيزه خلال تأدية الاختبارات.

وفي وقت سابق، قرر «المقريف» تغيير موعد الامتحانات النصفية لسنوات النقل، ليكون في الثاني من مارس الجاري، حتى لا تتعارض مع «أسبوع النشاط المدرسي»، الذي تغير موعده إلى الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

وبحسب قرار وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والذي حمل رقم 984، تتوقف الدراسة خلال آخر أسبوع في شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك، ويجري استئنافها يوم 6 من شهر أبريل المقبل.

وفي سياق متصل، وقّع موسى المقريف، اتفاقًا لتنفيذ مشروع «كلاسيرا للتّعليم الذكي»، برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، في مقرها بدولة تونس.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، عبر تبادل الخبرات العربية. وتسعى «الألكسو» لتطوير التعليم ودعم الرقمنة، بالتعاون مع شركة «كلاسيرا»، صاحبة الخبرةالكبيرة في إدارة أنظمة التّعليم الذكي على المستويين العربي والدولي في نفس الوقت.

ويشمل المشروع أنظمة ذكية؛ مثل «نظام إدارة التعلم LMS ونظام الفصول الافتراضية ونظام إدارة المحتوى الإلكتروني ونظام تحليل الأداء ونظام إدارة الاختبارات والتعلم التكيفي والتّحفيز الأكاديمي» بجانب دورات تدريبية.