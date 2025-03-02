الفريق صدام حفتر يشهد ختام مسابقة «حفّاظ الأمة وأبطالها»

أخبار ليبيا 24

شهد الفريق ركن صدام خليفة حفتر، رئيس أركان القوات البرية، احتفالية اختتام المسابقة القرآنية «حُفّاظ الأمة وأبطالها»، بقاعة التسابُق في معسكر اللثامة، التابع للواء طارق بن زياد المُعَزّز.

المسابقة تحتفي بحفظة القرآن الكريم، وتنظمها رئاسة أركان القوات البرية في بنغازي، وحضرها عاطف عبد الواحد العَبيدي، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، وعدد من قيادات الجيش الليبي.

جهود القيادة العامة لدعم حفظة القرآن الكريم

أشاد وزير الأوقاف بهذه الاحتفالية، ووجه خالص الشكر للفريق ركن صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، على رعاية المسابقة، في إطار الدعم المستمر لحفظة كتاب الله، مشددًا على أن ذلك يؤكد «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم الأنشطة الدينية والثقافية التي تساهم في بناء جيل واعٍ بعقيدته وقيمه الوطنية».

تجدر الإشارة إلى أن الفريق ركن صدام حفتر، حضر مؤخرًا تخريج دفعة جديدة من كتيبة القوات الخاصة «36 صاعقة»، بعد نجاح أعضائها في اجتياز دورة تدريبية متطورة في دولة بيلاروسيا.

تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ تعليمات المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، ورفع الكفاءة، عبر تدريب القوات وإعداد الكوادر وفق أحدث المعايير الدولية، بالتعاون مع الدول الصديقة.

تدريبات مكثفة لكوادر القوات المسلحة

وقد أجرى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، مؤخرًا، زيارة رسمية إلى جمهورية بيلاروسيا.

وخلال الزيارة، التقى المشير حفتر، رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء بيلاروسيا، رومان جولوفتشينكو، وجرى النقاش حول زيادة التعاون بين ليبيا وبيلاروسيا في مختلف المجالات، ومنها المجال العسكري.

في سياق متصل، وبتوجيهات من الفريق ركن صدّام خليفة حفتر، رئيس أركان القوات البرية، شاركت الهيئة الليبية للصيد البري والرماية، في معرض «إيوا 2025»، بمدينة نورمبرغ الألمانية تلبيةً لدعوة رسمية من الجانب البيلاروسي.

ويحرص الفريق صدام خليفة حفتر، على الاهتمام بتطوير رياضة الرماية والصيد المستدام في ليبيا، ووضع حد للصيد الجائر الذي يضر بالبيئة بشكل كبير.