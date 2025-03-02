السيطرة على تسرب نفطي بمنصة صبراتة في حقل بحر السلام

أخبار ليبيا 24

نجحت شركة «مليتة» للنفط والغاز، صباح اليوم، في التعامل مع أزمة تسرب سائل التحكم الهيدروليكي بالمجمع الشرقي للآبار المغمورة بمنصة صبراتة البحرية في حقل بحر السلام.

وبحسب بيان الشركة، فإن التسرب كان من الممكن أن يعطل عمليات الإنتاج في المجمع الشرقي، ما يهدد بفقد ما يصل إلى 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وهو ما يتسبب بدوره في نقص إمدادات الغاز الطبيعي لخط الغاز الساحلي، الذي يمد محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت ومصنع الحديد والصلب، وغيرها من المؤسسات.

جهود مستمرة لضمان توفير الغاز

وأكدت إدارة الشركة، أن الفرق الفنية تعمل ليلًا ونهارًا لضمان استمرار العمليات الإنتاجية في المنصة، وتوفير الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة للسوق المحلية، مشيدة بجهودها.

وخلال الأسبوع الماضي، جرى تشغيل بئر الغاز رقم «CC18» في حقل بحر السلام، بقدرة إنتاجية تصل إلى 34 مليون قدم مكعب من الغاز، ونحو 515 برميلًا من المكثفات يوميًا، في إطار خطط واستراتيجيات المؤسسة الوطنية للنفط، بهدف تعزيز الإنتاج وتحقيق المعدلات المستهدفة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع مليتة للغاز، تعرض لعطل فني مفاجئ، الشهر الماضي، وتوقف عن العمل، وحينها أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا، قالت فيه إن الإمدادات عادت تدريجيًا، مشيرة إلى أن معدل تدفق الغاز وصل إلى نحو 540 مليون قدم مكعب في اليوم.

وأكدت المؤسسة آنذام، أن العمل مستمر لتشغيل كل الوحدات للعودة إلى الضخ بشكل طبيعي، عقب إصلاح هذا العطل.

ورأت المؤسسة أن هذا العطل سببه تأخر وصول قطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية، نتيجة عدم صرف الميزانية اللازمة، موضحة أن العطل أصاب وحدات توليد الطاقة الكهربائية في المجمع، وتسبب في حالة إظلام كاملة في كل المرافق، لافتة إلى الظروف الصعبة التي تواجه قطاع النفط في إدارة المواقع النفطية والغازية بسبب قلة الموارد المالية اللازمة لاستقرار العمليات.