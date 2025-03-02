الحرائق تدمر 18 كيلومترًا مربعًا من الغابات شمال اليابان

أخبار ليبيا 24

كشفت السلطات المحلية في محافظة “إيواتي” اليابانية، عن أن استمرار الحرائق لعدة أيام في الغابات الواقعة شمال شرق اليابان، أدى إلى تدمير 18 كيلومتر مربع من الأراضي، بمدينة أوفوناتو.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، بدأت الحرائق يوم الأربعاء الماضي، وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط التهمت 4 كيلومترات إضافية من الأراضي، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وتحاول السلطات اليابانية منذ أيام السيطرة على الحرائق، بجهود برية وجوية، خاصة بعد وصول الدخان بكثافة إلى المناطق السكنية.

طائرات اليابان تحاول السيطرة على النيران

وشاركت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، في جهود الإطفاء، بإرسال طائرات إلى مواقع الحريق، لمحاولة كبح جماح النيران.

وحتى الآن، جرى إجلاء المواطنين من 16 منطقة، وهناك نحو 1200 شخص يختبئون في الملاجئ حتى انتهاء الأزمة، التي قتلت حتى الآن شخصًا ودمرت نحو 84 مبنى، وهي أضرار مبدئية، إذ أن حصر الضرر قد يستغرق مدة طويلة بعد الانتهاء من جهود الإطفاء.

ونشرت وسائل الإعلام اليابانية، مؤخرًا، صورًا مرعبة يظهر فيها جبل كامل محاطًا بأعمدة من الدخان، لتكشف عن حجم دمار غير مسبوق.

وقد جرى الإبلاغ، أمس، عن حريقين جديدين، في ياماناشي وإيواتي، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على موارد مكافحة الحرائق في الدولة اليابانية.

الجفاف والرياح وراء تفاقم الأزمة

ولا تزال السلطات غير قادرة على تحديد السبب وراء اندلاع كل تلك الحرائق، لكن الخبراء يرجحون أن جفاف الجزء الشمالي الشرقي من اليابان، مع هبوب الرياح، شكّل ظروفًا مناسبة جدًا لانتشار الحرائق. فقد وصل مستوى الأمطار إلى الدرجة الأدنى، منذ نحو 58 عامًا.

وعادة ما تحدث الحرائق في غابات اليابان مع بداية كل عام، خلال الفترة بين فبراير وأبريل، بسبب زيادة نشاط الرياح.

وقبل عامين، جرى تسجيل نحو 1300 حريق في اليابان، ورغم تطور نظم مكافحة الحرائق، إلا أن الحرائق لا تزال قادرة على الامتداد وتحدي الأساليب الحديثة في الإطفاء.